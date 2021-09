Schaut man Kommentarbereiche bei YouTube und anderen sozialen Medien durch, stößt man oft auf den Ausdruck „Meddl Loide!“. Wer sich nicht so oft im Internet aufhält, stellt sich womöglich die Frage, was dieses „Meddl Loide“ bedeutet und wo es herkommt.

YouTube Facts

Seinen Ursprung hat der Ausdruck in den Videos des YouTubers „Drachenlord“.

Bilderstrecke starten (14 Bilder) 13 Spiele, die erst durch YouTube und Twitch wirklich erfolgreich wurden

Was heißt „Meddl Loide“?

Der Ausdruck fällt immer wieder in den Videos von Drachenlord. Dabei ist „Meddl Loide“ häufig als Begrüßung zu hören. Daneben gibt es mit „Meddl off“ auch eine abgewandelte Form als Abschiedsgruß. Liest man bei YouTube und Co. Kommentare wie „Meddl Loide“, scheinen in dem Fall viele Anhänger oder Zuschauer von Drachenlord im sozialen Bereich des Videos aktiv zu sein.

Meddl Loide: Notizbuch mit 120 leeren Seiten - Drachenlord Edition

Drachenlord zeigt sich in seinen Videos immer wieder als Anhänger der Metal-Musik. So sieht man ihn zum Beispiel häufig in Metal-Shirts, während im Hintergrund das eine oder andere Wacken- oder diverse Band-Poster zu sehen sind. Zudem zeigt er in seinen Videos immer wieder die „Pommes-Gabel“, also die Finger-Geste, die ebenfalls regelmäßig im Metal-Bereich zu sehen ist.

Erklärungen weitere Begriffe im Video:

„Meddl Loide“, „Haider“ & mehr

Ein weiterer Ausdruck, der häufig in Drachenlord-Streams zu hören ist, ist „etzala“. Hierbei handelt es sich um ein Wort aus dem Fränkischen, das auf Hochdeutsch „jetzt“ bedeutet.

Neben „Meddl Loide“ ist in seinen Streams auch häufig von „Haidern“ die Rede. Auch dieser Ausdruck geht auf seinen Dialekt zurück, schließlich versteckt sich hier der englische Begriff „Hater“. Drachenlord gehört zu den umstrittenen YouTubern, dementsprechend gibt es im Netz viele „Haider“. Wer mehr über ihn YouTuber erfahren will, findet unter anderem im German-Memes-Fandom eine umfangreiche Beschreibung seiner bisherigen YouTube-Laufbahn.

11 kontroverse Meinungen über YouTuber, die die Community spalten

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).