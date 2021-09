Die Zeit rennt, denn The Pokémon Company und Netflix kündigen jetzt bereits den 23. Pokémon-Film an und der bringt noch viel mehr mit als nur bewegte Bilder. Spieler können sich neben einem spannenden Film auch noch auf großartige Geschenke freuen.

Die Marke Pokémon ist jetzt schon 25 Jahre alt. Aus 150 Pokémon wurden rund 900 und aus einem niedlichen ersten Film auf VHS wird jetzt bereits der 23. Film – exklusiv auf Netflix.

Unter dem vorläufigen Namen Pokémon: Coco wurde der jüngste Film im November 2020 angekündigt. Inzwischen ist mit Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels der finale Name bekannt und ihr müsst euch auch nicht mehr lang gedulden. Der Film feiert am 8. Oktober 2021 auf Netflix Premiere. Lediglich Korea, Japan und China werden sich länger gedulden müssen.

Worum geht es in dem Film? In der offiziellen Synopsis heißt es:

„Tief im Wald von Okoya leben die mythischen Pokémon Zarude in einer Herde und halten eine strenge Regel ein, die es Außenstehenden verbietet, ihr Territorium zu betreten. Anderswo im Dschungel lebt Koko, ein Menschenjunge, der von einem einsamen Zarude, der die Truppe verlassen hat, aufgezogen wurde.

Koko hat während des Aufwachsens nie daran gezweifelt, dass er ein Zarude ist. Doch eines Tages trifft er zufällig Ash und Pikachu und findet so seinen ersten menschlichen Freund. Ist er wirklich ein Pokémon? Oder ist er in Wirklichkeit ein Mensch? Als der Dschungel in Gefahr gerät, werden die Bande zwischen Pokémon und Menschen - und die Liebe zwischen Eltern und Kind - auf die Probe gestellt.“