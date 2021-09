Disney+ stockt auch im nahenden Herbst neue Filme und Serien auf, darunter ein überraschendes Spin-Off, eine neue The-Simpsons-Staffel und eine Star-Wars-Serie. So langsam macht Disney+ damit auch den anderen Streaming-Größen Konkurrenz.

Happier than Ever: Ein Liebesbrief an Los Angeles

Wer hätte das gedacht? Die Gesangskünstlerin und Grammy-Preisträgerin Billie Eilish veröffentlicht auf Disney+ den Konzertfilm Happier than Ever: Ein Liebesbrief an Los Angeles, bei dem ihr ein ganzes Konzert miterleben dürft. Dort wird sie nacheinander die Songs von ihrem neuen Album Happier Than Ever performen, das im Juli 2021 erschienen ist.

Streamt Happier than Ever: Ein Liebesbrief an Los Angeles ab jetzt auf Disney+.

American Horror Stories

Nicht zu verwechseln mit American Horror Story, erscheint Anfang September American Horror Stories auf Disney+. Der ähnliche Name ist aber nicht zufällig gewählt: Die Horror-Anthologie ist ein Spin-Off von American Horror Stories und wurde von denselben Machern kreiert, mit dem Unterschied, dass hier pro Folge gruselige Kurzgeschichten erzählt werden. Seit August steht außerdem fest, dass es eine zweite Staffel geben wird.

Streamt die erste Folge von American Horror Stories ab 6. September auf Disney+.

Star Wars: Visions

Während Star-Wars-Fans auf die 3. Staffel von The Mandalorian warten, lenkt Disney+ seine Macht auf eine etwas andere Star-Wars-Serie: Visions ist nicht nur ein Anime, sondern auch eine Anthologie-Serie, bei der in jeder Folge eine Kurzgeschichte aus dem Star-Wars-Universum erzählt wird. Die einzelnen Episoden werden von unterschiedlichen japanischen Studios produziert, darunter auch Kinema Citrus, die an dem letzten Teil vom Rebuilt der Neon-Genesis-Evangelion-Filme mitgearbeitet haben.

Streamt die erste Folge von Star Wars: Visions ab dem 22. September auf Disney+.

The Simpsons: Staffel 32

Auch die neue Staffel von The Simpsons bekommt in diesem Monat sein Streaming-Debüt auf Disney+. Zwar ist Staffel 32 bereits vor einem Jahr in den USA erschienen, allerdings dauert es immer etwa zwölf Monate, bis die Folgen im deutschen Fernsehen oder eben bei den Streaming-Diensten aufploppen.

Streamt Staffel 32 von The Simpsons ab dem 29. September auf Disney+.

In unserer Übersicht zum September auf Disney+ zeigen wir euch alle Filme und Serien, die auf dem Streaming-Portal erscheinen.

Ein Abo auf Disney+ kostet euch 8,99 Euro/Monat oder 89,99 Euro/Jahr. Zuweilen erscheinen auch aktuelle Kinofilme direkt zum Release auf Disney+. Um die jedoch sehen zu können, müsst ihr zumeist das kostspielige VIP-Abonnement abschließen. Alle Filme und Serie sind ansonsten kostenlos auf Disney+.