Nicht jede WhatsApp-Smiley-Bedeutung ist sofort klar. Speziell bei einigen japanischen Symbolen steht man vor einem Rätsel. Das ist auch verständlich, denn schließlich haben die WhatsApp-Smileys – auch „Emojis“ genannt – ihre Wurzeln in Japan. Damit ihr nicht länger auf dem Schlauch steht und vor allem auch ungewöhnliche Smileys endlich in WhatsApp nutzen könnt, stellen wir euch einige der ungewöhnlichsten WhatsApp-Smileys vor, erklären ihre Bedeutung und zeigen euch auch, wo ihr vielleicht schon lange falsch gelegen habt.
Wenn ihr übrigens noch mehr schräge WhatsApp-Smileys mit seltsamen Bedeutungen gefunden habt, lasst es uns wissen.
Die schrägsten WhatsApp Smileys - und ihre Bedeutung
Anders als man denken könnte, schlägt hier niemand die Hände über dem Kopf zusammen. Die Person lächelt, es ist alles OK und deshalb formen ihre Arme auch ein O.
In Japan gehörten Emojis bereits zur Standardausstattung von Handys als wir hier noch Smileys aus Doppelpunkten, Klammern und Strichen formten :-) Das ist auch der Grund, warum man bei einigen WhatsApp Smileys die Bedeutung falsch oder gar nicht versteht. Wir versuchen mal eine Erklärung der missverständlichsten Bildchen.
Tipp: So nutzt man den Mittelfinger-Smiley in WhatsApp für Android.
Seht Euch auf den folgenden Seiten an, welche schrägen Smileys WhatsApp zu bieten hat und was die WhatsApp Emoticons überhaupt bedeuten sollen.
WhatsApp Smiley Bedeutung: Das gefällt mir nicht!
Das ist das Gegenteil der vorherigen Geste. Die Arme formen ein X. Nichts ist gut!
Die schrägsten WhatsApp Smileys - und ihre Bedeutung
Sag's mit WhatsApp Smileys: Das ist doch..
Auch wenn dieses “Häufchen“ lächelt, bedeutet der “Pile of Poo“ einfach nur ein kräftiges “Scheiße!“
Die schrägsten WhatsApp Smileys - und ihre Bedeutung
Das ist kein Wasser
Dieses Ding heißt “Splashing Sweat“, also spritzender Schweiß und wird oft fälschlicherweise für Wassertropfen gehalten.
Smiley-Bedeutung: Jetzt gibt's Ärger
Dieses Emoji bedeutet eigentlich Ärger beziehungsweise verärgert sein. In unseren Breitegraden nicht sinnvoll zu nutzen, solange niemand die Bedeutung kennt.
Hallo, ich weiß was
Diese Person winkt nicht. Sie meldet sich, als würde sie etwas fragen oder sagen wollen. Offenbar ist das in Japan jedem klar. Hier ist es eher eine Ursache für Mißverständnisse.
Die schrägsten WhatsApp Smileys - und ihre Bedeutung
Habe die Ehre..
Dieses Emoji könnte man schön benutzen, wenn es jeder kennen würde: Diese Person verneigt sich tief vor ihrem Gegenüber.
Schnell wie der Blitz
Dieser WhatsApp-Smiley bedeutet weder Sturm, noch hat jemand Blähungen. Es soll vielmehr die Staubwolke symbolisieren, die zurückbleibt, wenn jemand blitzschnell verschwindet.
Ein WhatsApp-Smiley für gewisse Stunden
Sieht so nett und harmlos aus. Aber es handelt sich um ein Liebeshotel, in dem man Zimmer stundenweise mieten kann. In Japan sind die durchaus üblich. Der generelle Platzmangel und die Tatsache, dass Japaner teilweise noch sehr lange bei den Eltern wohnen, machen Intimitäten schwierig.
Der stille WhatsApp Smiley: Da bin ich sprachlos!
Als „Tastatur-Smiley“ wäre das nur ein Doppelpunkt. Der stille WhatsApp-Smiley soll zum Ausdruck bringen, dass man sprachlos ist. Darum fehlt ihm auch der Mund.
WhatsApp Smiley mit gefalteten Händen
Dieser WhatsApp-Smiley wird in jeder Hinsicht falsch gedeutet. Wie man am Bild links sieht, sind bei Apple davon nur noch die gefalteten Hände übrig geblieben. Bei Android erkennt man noch eine Person dahinter. Aber diese Person betet nicht - zumindest nicht in der ursprünglichen Version.
Diese gefalteten Hände, in Kombination mit einer Verbeugung, sollen Dank ausdrücken.
Stop - oder ich umarme Dich?
Dieser WhatsApp Smiley könnte von der Bedeutung her ein Stop heißen. Bis hierher und nicht weiter.
Tatsächlich sind damit aber leere, offene und friedliche Hände gemeint. In Japan bedeuten dies Hände „Ich umarme Dich“.
Die schrägsten WhatsApp Smileys - und ihre Bedeutung
Gleiches Recht für alle - auch bei den WhatsApp Smileys
Die gleichgeschlechtlichen Beziehungen haben auch bei WhatsApp Einzug gehalten. Es gibt Smiley für zwei Männer bzw. zwei Frauen, die Händchen halten. Nur im Windows Phone sieht das Icon eher aus wie „Zwei Toilettenpictogramme gehen spazieren“.
Die schrägsten WhatsApp Smileys - und ihre Bedeutung
Dieses Emoji ist in mehrere Hinsicht für uns unverständlich. Es stellt das Japanische Mondfest dar, genannt Tsukimi. Besondere Dekorationen (das Pampasgras links) und Süßspeisen (die Reiskuchen rechts) gehören unbedingt dazu.
Dango
Nein, das ist kein seltsames Speiseeis! Das ist Dango, ein traditioneller japanischer Reiskuchen, der beispielsweise beim Japanischen Mondfest (vorheriges Bild) gereicht wird.
Gua Pi Mao
Man könnte es für eine Basecap halten, bei der der Schirm hinten getragen wird. Tatsächlich ist aber damit die traditionelle chinesische Gua Pi Mao-Kappe gemeint, die in der Qing-Dynastie getragen wurde und oben einen farbigen Knopf hatte, der den Rang des Trägers anzeigte.
Das ist kein Drache!
Dieses Bild könnte man für einen Drachen, oder in der Android-Version für ein seltsames Seepferd, halten. Gemeint ist aber die Silhouette der japanischen Inseln.
Hinten etwas kürzer…
Fans alter amerikanischer Krimis kennen das. Western-Fans ebenfalls…
Das ist nicht einfach eine seltsame Säule. Die Spirale in der Mitte dreht sich und in den USA und teilweise auch in Japan werden damit Friseurgeschäfte gekennzeichnet.
Eine Pizza Funghi?
Wer mir bis hier gefolgt ist, ahnt sicher schon, dass es sich bei diesem WhatsApp Emoji nicht um eine dampfende Pizza handelt. In Japan werden mit diesem Zeichen Thermalquellen angezeigt.
Schnaub!
Ein Smiley der nicht lächelt und Dampf kommt aus der Nase? Ein sehr missverständlicher Smiley. Gemeint ist damit die Darstellung von Frustration. So wie man frustriert und etwas wütend kräftig durch die Nase ausatmet.
Flippy Floppy
Mittlerweile sind diese Dinger ja schon einer ganzen Generation ein Rätsel. Eine Floppy-Disk. Oder genauer gesagt, eine 3,5 Zoll-Diskette. Ein Datenträger aus der Zeit, in der Eure Eltern auch noch Musikkassetten mit einem Stift zurückgespult haben. ;-)
Hmm, Karpfen…
Mit diesem Emoji werden nicht Angler symbolisiert, sondern eine japanische Frühlingstradition.
Es geht um den Tag des Kindes, den 5. Mai. Karpfenförmige Flaggen, die mit weit offenem Maul an Fahnenstangen wehen, symbolisieren die Kinder. Die Farbe zeigt das Geschlecht an. Sieht man selbst in amerikanischen Großstädten.
Öh… nett
OK, das ist schräg. Ich geb's zu! Es handelt sich um die Darstellung einer japanischen Tradition namens Kadomatsu.
Drei angeschrägte Bambusrohre werden zusammengebunden und zur Begrüßung des neuen Jahres vor oder in das Haus gestellt. Die drei Rohe symbolisieren übrigens Himmel, Menschlichkeit und die Erde. Wieder was gelernt ;-)
Spock-Gruß Smiley
Erst gab es das nur in einer iOS-Vorschauversion. Jetzt ist es auch unter Android zu finden. Viele von uns lieben es, „Spock-Gruß-Emoji„, das Live-long-and-Prosper-Smiley!
Der Mittelfinger Smiley
Auf dieses Emoji haben viele lange gewartet. Wie haben wir nur so lange ohne dieses Emoji überlebt?
Die schrägsten WhatsApp Smileys - und ihre Bedeutung
Das ist wieder eines der leicht missverständlichen Smileys. Am ehesten erkennt man den Sinn noch beim Windows-Unicode (ganz rechts).
Kenner der japanischen Kultur erkennen beim mittleren Android-Smiley das Hütchen von Hostessen und Servicepersonal. Aber das linke iOS Smiley ist gänzlich unverständlich für uns…Gemeint ist eine Person, die hinter einem Info-Schalter sitzt und Auskünfte gibt. Hättet ihr es gewusst?
Die schrägsten WhatsApp Smileys - und ihre Bedeutung
M im Kreis?
Dieses seltsame Emoji dürfte vor allem den Deutschen ein Rätsel sein. In Japan, Frankreich, England und den USA leuchtet es den Handynutzern eher ein.
Ein M im Kreis… da der Kreis blau ist, geht es nicht um Super-Mario. Ein Tipp: Bei uns wäre das entsprechende Zeichen auch blau. Aber der Buchstabe wäre ein U.
Es geht um das Zeichen für die U-Bahn - in vielen andren Ländern Metro genannt.
Die schrägsten WhatsApp Smileys - und ihre Bedeutung
Japanischer Eiffelturm
Die rechts zu sehende Android-Version dieses Emoji ist noch etwas verwirrender als die linke iOS-Ausgabe. Es handelt sich nicht um den Eiffelturm.
Hier wird der Tokyo-Tower gezeigt. Eine durchaus ähnliche Stahlkonstruktion, die den Pariser Turm sogar als Vorbild hatte und derzeit das zweithöchste Gebäude in Japan ist.
Die schrägsten WhatsApp Smileys - und ihre Bedeutung
Brief mit Haaren
Das ist einer dieser „Was haben die sich dabei gedacht?-Smileys“. Ganz rechts sehen wir das Windows-Zeichen dieses Unicodebuchstaben. Da wird es einigermaßen klar, was eigentlich beabsichtigt ist: Ein ankommender Brief… Links seht ihr die iOS- und Android-Ausgaben dieses Emoji und da denkt man eher an einen Umschlag mit Frisur.
Die schrägsten WhatsApp Smileys - und ihre Bedeutung
Dein Einsatz!
OK, was könnte das sein? Manch einer nimmt es als McDonalds-Zeichen, aber einerseits ist das M nicht rund genug und andererseits ist das linke Bein zu kurz. Tatsächlich handelt es sich um ein spezielles Symbol, bei dem man sich unwillkürlich fragt, was das in der Smiley-Liste des Handys zu suchen hat.
Mit diesem Zeichen wird auf Notenpapier die Stelle gekennzeichnet, an der der Einsatz des Sängers beginnt. Noch Fragen?