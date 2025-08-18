Die schrägsten WhatsApp Smileys - und ihre Bedeutung

2 / 31

Anzeige

Anders als man denken könnte, schlägt hier niemand die Hände über dem Kopf zusammen. Die Person lächelt, es ist alles OK und deshalb formen ihre Arme auch ein O.

In Japan gehörten Emojis bereits zur Standardausstattung von Handys als wir hier noch Smileys aus Doppelpunkten, Klammern und Strichen formten :-) Das ist auch der Grund, warum man bei einigen WhatsApp Smileys die Bedeutung falsch oder gar nicht versteht. Wir versuchen mal eine Erklärung der missverständlichsten Bildchen.

Tipp: So nutzt man den Mittelfinger-Smiley in WhatsApp für Android.

Seht Euch auf den folgenden Seiten an, welche schrägen Smileys WhatsApp zu bieten hat und was die WhatsApp Emoticons überhaupt bedeuten sollen.