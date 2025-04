Instagram: Meta-AI deaktivieren – so gut es möglich ist

Viele Nutzer haben keine Lust auf die häufig falsch herbei halluzinierten Antworten der verschiedenen KI-Assistenten – so auch Instagram-User, die gerne die Meta-AI deaktivieren möchten. Doch so einfach ist es leider nicht, der „optionalen“ Funktion einen Riegel vorzuschieben. Was aktuell möglich ist und was ihr tun solltet, erfahrt ihr hier.

Deaktivierung der Meta-AI nicht möglich

Leider bietet Instagram derzeit keine direkte Möglichkeit, die Meta-AI vollständig zu deaktivieren. Die Plattform integriert KI tief in ihre Funktionen, um personalisierte Erfahrungen zu bieten. Dennoch gibt es zwei Dinge, die ihr unternehmen könnt, um wenigstens etwas mehr Ruhe vor der Funktion zu haben, bevor ihr euer Instagram-Profil direkt deaktiviert oder den Account komplett löscht: Der Nutzung eurer Daten widersprechen und den Chat-Bot stummschalten.

Meta-AI bei Instagram widersprechen

Der erste Schritt, wenn ihr dem KI-Zirkus entgehen wollt, sollte der Widerspruch der Verwendung eurer Daten bei Instagram sein. Dafür bietet Meta zumindest ein offizielles Formular an, welches ihr unter diesem Link ausfüllen könnt. Weitere Informationen hierzu lest ihr in folgendem Artikel:

Chat-Bot stummschalten

Zwar schreibt der Chat-Bot euch (bisher) nicht eigenständig an, aber um auch bei Gruppenchats vor dem KI-Müll geschützt zu sein, könnt ihr ihn präventiv stummschalten. Geht dafür wie folgt vor:

Öffnet die Instagram-App auf eurem Mobilgerät. Drückt oben rechts auf das Nachrichten-Symbol, um zur Chat-Übersicht zu gelangen. Wählt jetzt unter „KIs“ den Account „Meta AI“ an. Oben rechts drückt ihr jetzt auf das Info-Symbol ⓘ. In der Profilansicht tippt ihr jetzt auf „Stummschalten“ unter dem Glockensymbol. Abschließend wählt ihr im Menü jetzt „Bis ich es ändere“ aus, um den KI-Chat-Bot dauerhaft stummzuschalten.

