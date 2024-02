TikTok Shop: Wann kommt es nach Deutschland & wie funktioniert das?

Bei TikTok werden täglich in Millionen Videos nicht nur lustige, interessante oder kreative Inhalte gezeigt, sondern auch verschiedene Produkte beworben. Damit Zuschauer schneller an empfohlene Artikel kommen, wurde der TikTok-Shop gestartet. Darüber kann man direkt über die Videoplattform auf Shopping-Tour gehen.

Zum Start ist das Verkaufsangebot in USA, Großbritannien und einigen asiatischen Ländern verfügbar. In Deutschland gibt es den TikTok Shop noch nicht. Noch steht nicht fest, wann das Shopping-Angebot hierzulande aktiviert wird, man geht aber davon aus, dass das noch im ersten Quartal des Jahres passiert (Quelle: OMR). Ein Start in Europa und Deutschland war bereits für das Jahr 2022 geplant, wurde allerdings bislang auf Eis gelegt, da damals interne Ziele verfehlt wurden und Influencer, die das Projekt voranbringen sollten, abgesprungen sind (Quelle: Financial Times). Nachdem das Shopping-Angebot allerdings zuletzt in Asien gut angelaufen ist, plant man nun einen neuen, weltweiten Anlauf.

Was ist der „TikTok Shop“?

Schon jetzt zeigen Creator in Videos oft Produkte, die man dann in anderen Shops bestellen kann. Dieser Umweg soll mit dem integrierten Shop wegfallen und Video-Ersteller können Zuschauer direkt auf das Angebot innerhalb von TikTok verweisen. Video-Ersteller sollen dabei über Provisionen mitverdienen. Der Anteil, den TikTok behält, soll bei maximal 5 Prozent liegen und somit kleiner sein als zum Beispiel bei Amazon (So kann man bei TikTok auch Geld verdienen).

Anzeigen zu Produkten lassen sich zum einen in Videos markieren und einbinden, zudem gibt es bei teilnehmenden TikTok-Profilen einen eigenen Shop-Reiter, über den man sich Angebote gebündelt anzeigen lassen kann. Darüber hinaus zeigt ein eigener Shopping-Feed gezielt solche Inhalte an, bei denen Zuschauer etwas kaufen können.

Kommt der TikTok Shop nach Deutschland?

Das Shop-Angebot bei TikTok dürfte ähnlich ablaufen, wie bei den TV-Shopping-Sendungen, wie man sie aus den 90er-Jahren kennt. Im Video stellen Creator also Produkte offensiv oder auch unterschwellig vor und platzieren direkt im Bild einen Link zum Artikel im angeschlossenen Shop. Nutzer müssen die Video-App nicht mehr verlassen und können direkt mit ihrem TikTok-Account einkaufen. Noch in diesem Quartal dürfte die Funktion auch für deutsche Nutzer der Video-App aktiviert werden. Darauf lassen unter anderem aktuelle Stellenausschreibungen schließen, bei denen TikTok in europäischen Standorten nach Mitarbeitern für E-Commerce-Bereiche sucht (bei TikTok ansehen). Einen konkreten Start-Termin gibt es aber noch nicht.

