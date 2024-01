Benjamin Blümchen: Synchronsprecher hinter dem Elefant

Hinter Benjamin Blümchen stecken zwei deutsche Synchronsprecher, die im Laufe ihrer Karriere nicht nur dem grauen Dickhäuter ihre Stimme gegeben haben. Ob als gemütlicher Bär aus dem Dschungel, geizige Krabbe im Meer oder Präsident von Panem – ihre Stimmen hört ihr nicht nur gefolgt von einem mächtigen „Törööö!“.

Seit 1977 wird die Hörspiel-Serie rund um Benjamin Blümchen und seinem besten Freund Otto produziert. Die tiefe und gemütliche Stimme hat der Elefant ganze 80 Episoden lang von Edgar Ott erhalten. Nachdem der Synchronsprecher, der unter anderem Balu den Bären aus „Das Dschungelbuch“ und Obelix in diversen Asterix-Zeichentrickfilmen gesprochen hat, 1994 verstorben ist, musste eine neue Stimme her.

Jürgen Kluckert nahm sich ab Episode 81 der Rolle des Synchronsprechers von Benjamin Blümchen an und vertonte bis zu seinem Tod im Jahr 2023 weitere 75 Episoden. Kluckert wurde 79 Jahre alt und hat bis zu seinem Tod an vielen Projekten gearbeitet. Abseits seiner Rolle als Benjamin, kennen ihn viele als Mr. Krabs Synchronsprecher – die geizige Krabbe und Chef von SpongeBob Schwammkopf.

Jürgen Kluckert: Serien und Filme mit Benjamin Blümchens Synchronsprecher

Seit 1984 war Kluckert als Synchronsprecher tätig und konnte mehrere Dauerrollen als die Stimmen verschiedener Schauspieler ergattern. Unter anderem war er die deutsche Stimme von Morgan Freeman in Filmen wie „Miss Daisy und ihr Chauffeur“, „R.E.D. - Älter, Härter, Besser“ und „Abgang mit Stil“.

Auch Chuck Norris hat seine deutsche Vertonung von Kluckert erhalten. In zehn Verfilmungen hört ihr den Mann, der alles kann, mit der Stimme des deutschen Synchronsprechers. In der Filmreihe „Die Tribute von Panem“ leiht er Donald Sutherland, welcher Präsident Snow in allen vier Filmen darstellt, seine Stimme.

Als Mr. Krabs stand Kluckert mehr als 20 Jahre lang an der Seite von Santiago Ziesmer, der Synchronstimme von SpongeBob Schwammkopf. Drei Jahre lang war er zudem die zweite Stimme des Baumschubsers Earl Sinclair in „Die Dinos“.

Stand Januar 2024 gibt es noch keine Neuigkeiten über eine Neubesetzung von Benjamin Blümchens Synchronsprecher.

Ob SpongeBob Schwammkopf oder das Dschungelbuch: Wie schaut ihr eure Filme und Serien am liebsten?

Wie schaust du Filme & Serien?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.