Ist AliExpress seriös & sicher? Erfahrungen zum Shop

Im Online-Shop AliExpress findet ihr zahlreiche Technikgeräte und Waren für den Haushalt zum kleinen Preis. Auch Kleidung, Spielzeug und andere Produkte werden hier oft günstig angeboten. Wie sehen die Erfahrungen mit dem Anbieter aus? Ist AliExpress seriös und kann man da bedenkenlos einkaufen?

AliExpress ist ein Anbieter mit Sitz in China. Auch die Artikel werden in der Regel aus dem Fernen Osten verschickt. Das bringt zwar meist einen sehr günstigen Preis, allerdings ergeben sich daraus auch einige Nachteile, die sich in den Erfahrungen von bisherigen Käufern widerspiegeln.

AliExpress: Bewertungen aus dem Internet

AliExpress hat auch ein deutschsprachiges Web-Angebot. Generell ist AliExpress ein seriöser Anbieter. Es handelt sich um eine der größten Online-Verkaufsplattformen in China. AliExpress gehört zur Alibaba-Gruppe, die weltweit den größten Bruttowarenumsatz verzeichnet (Quelle: Der Auktionär). Kauft ihr dort etwas, wird in der Regel auch geliefert. AliExpress ist also kein klassischer Fake-Shop, der zwar Geld annimmt, aber keine Waren herausschickt. Dennoch solltet ihr vor dem Einkauf einiges beachten:

AliExpress ist kein Online-Shop an sich, sondern eine Plattform für verschiedene Händler .

. Es kann also mit eBay oder dem Amazon-Marktplatz verglichen werden.

Wie bei den genannten Plattformen, gibt es bei AliExpress seriöse Anbieter, aber auch schwarze Schafe.

AliExpress gehört nicht dazu. Im Video erfahrt ihr, an welchen Anzeichen man betrügerische Fake-Shops erkennt:

Wie sehen die Erfahrungen bisheriger Kunden bei AliExpress aus? Beim unabhängigen Bewertungsportal Trustpilot wird der Anbieter mit einer Gesamtwertung von 2,7 bei maximal 5 Sternen geführt (Stand: 4. August 2022). Das Gesamtergebnis ist also mangelhaft. Besonders in der jüngeren Vergangenheit sind viele 1-Sterne-Bewertungen vergeben worden. Bei den Bewertungen liegt der Anteil an hervorragenden Bewertungen zwar bei 80 Prozent, allerdings wird der Gesamt-Score bei Trustpilot durch einen anderen Schlüssel errechnet. Hier fließen neben den abgegebenen Sternen auch das Alter von Bewertungen und andere, nicht näher genannte Faktoren auf das Ergebnis ein. Es gibt also viele enttäuschte Käufer. Auch in unseren Nutzerkommentaren unterhalb dieses Artikels gibt es viele von euch, die unzufrieden mit der Bestellung bei AliExpress waren.

Erfahrungen mit AliExpress: Pro & Contra beim Online-Shopping

Es ist aber nicht alles verkehrt bei dem Anbieter. Was bewerten die Käufer gut?

Pro:

Produkte sind günstig.

Es gibt optionalen Käuferschutz, die sogenannte AliExpress Buyer Protection: AliExpress fungiert hier als Treuhänder, das bedeutet, ihr zahlt die Ware erst nach dem Erhalt.

Bei defekter Ware habt ihr verschiedene Optionen, je nach Verkäufer, wie auch in Deutschland üblich. Das reicht von Teilerstattung bis hin zur Rücksendung und Umtausch. Bei Problemen wie beschädigter Ware könnt ihr bei AliExpress einen „Disput“ eröffnen. Der Verkäufer bietet euch eine oder mehrere Lösungen an, welchen ihr zustimmen oder ablehnen könnt.

Einige Händler bieten Versand aus Deutschland an, was eine kurze Lieferzeit ergibt.

Produktfälschungen können gemeldet werden.

Alternativ entscheidet ihr über die Versandart, in der Regel bieten die Verkäufer zahlreiche Optionen an: DHL, UPS, Fedex, TNT, Air Mail etc.

Einige Verkäufer bieten sogar kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands an.

Negative Erfahrungen sind vor allem auf diese Punkte zurückzuführen:

Es fallen 19 % Einfuhrumsatzsteuer an. Ab einem Warenwert von 150 Euro gibt es zusätzlich Zollgebühren, je nach Art des Produktes. Der Einkauf kann also teurer werden, als gedacht. Berechnet die Gebühren am besten vorab.

Übersetzungen auf der deutschen AliExpress-Seite sind nicht immer fehlerfrei. Könnt ihr ein Produkt nicht finden, empfehlen wir die englischsprachige Webseite.

Wie bei anderen Online-Shops entsprechen einige Produkte nicht der Beschreibung.

Erstattung bei Rückgabe: Die Verkäufer entscheiden, ob Rücksendekosten selbst zu tragen sind.

Produktfälschungen von Markenwaren bleiben im Zoll hängen und werden mitunter vernichtet. Dabei können euch die Verkäufer auf AliExpress nicht helfen, denn sie sind nicht verantwortlich für Zollprobleme.

Die Lieferzeit kann 3-5 Wochen betragen.

Erfahrungen und Tipps für den Einkauf bei AliExpress

Einige Nutzer berichten, dass ihre bestellten Produkte defekt geliefert wurden. Das kann beim Einkauf auf anderen deutschen Webseiten auch passieren, allerdings ist die Rückabwicklung im Inland in der Regel unkomplizierter.

AliExpress ist sehr ähnlich zu Wish. Auch hier findet man zwar viele günstige Produkte, kann aber hinsichtlich der Lieferzeit oder Qualität enttäuscht werden.

Ferner geben einige Käufer an, dass es im Einzelfall problematisch ist, Ersatz zu erhalten, da sich die Verkäufer nicht in der Schuld sehen oder nur sporadisch oder gar nicht auf Mails antworten. Hier könnt ihr aber AliExpress selbst einschalten. Im Zweifelsfall solltet ihr dies bei einer Reklamation schnellstmöglich erledigen, da der Zeitraum für die Disputeröffnung nach dem Kauf begrenzt ist.

Der AliExpress-Käuferschutz ermöglicht euch, die Ware erst zu bezahlen, nachdem sie angekommen ist. Habt ihr auf der Webseite auf „Ware erhalten“ geklickt, ist es leider nicht mehr ohne „Disput“ möglich, das Geld einfach zurückzufordern.

Fazit zu AliExpress

Alles in allem ist AliExpress einen Blick wert. Ihr findet hier manchmal Sachen, die es in Deutschland nicht gibt oder könnt bei verschiedenen Alltagsprodukten sparen. Blind einkaufen solltet ihr allerdings nicht. Stellt euch auf eine längere Wartezeit ein und rechnet damit, dass die Qualität möglicherweise nicht ganz den Erwartungen entspricht, um eine Enttäuschung zu vermeiden. Wenn ihr kleine und günstige Artikel kauft, ist das Risiko gering. Bei großen und teuren Investitionen solltet ihr hingegen einen Fachhändler aufsuchen.

