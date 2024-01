SpongeBob: Synchronsprecher hinter dem Schwamm und Mr. Krabs

Quadratisch, quietschig, gelb: SpongeBob Schwammkopf macht seit den späten 90ern die Fernsehwelt mit seiner positiven Art ein Stückchen bunter. Der ikonische Schwamm bleibt nicht nur durch sein frohes Gemüt in Erinnerung, auch seine Stimme und besonders sein Lachen bleiben hängen. Wer ist SpongeBobs Synchronsprecher und woher kennt ihr ihn noch?

SpongeBobs deutsche Synchronstimme kommt nicht aus einer Ananas ganz tief im Meer, sie kommt aus Madrid, Spanien. Santiago Ziesmer leiht seit 2002 seine Stimme an den gelben Unterwasserbewohner. Der Synchronsprecher ist aber nicht nur als Schwamm in der Fernsehwelt unterwegs, er selbst war auch in zahlreichen Bühnen-, Fernseh- und Musikprojekten zu hören und sehen.

Darunter sind auch Hörspiele wie Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen, in welchem Ziesmer als der Erfinder Eddi Eddison wirkte. Einen Kollegen hat Ziesmer auch in Benjamin Blümchen selbst gefunden: der freundliche Benjamin teilt sich den gleichen Synchronsprecher von Mr. Krabs, SpongeBobs geizigem Chef.

Mr. Krabs Synchronsprecher ist SpongeBob schon als Benjamin Blümchen begegnet. (Bildquelle: Paramount)

Synchronarbeit von Santiago Ziesmer im Film

SpongeBobs Synchronsprecher hat neben der Zeichentrickfigur noch ein weiteres bekanntes Steckenpferd. Mit seiner komödiantischen und etwas skurrilen Stimme ist er vor allem als die deutsche Stimme von Steve Buscemi bekannt. Seit 1991 wird er regelmäßig als Dauersynchronstimme des amerikanischen Schauspielers verwendet.

Zudem wird er auch als Pfefferkuchenmann in allen Shrek-Verfilmungen eingesetzt. Wer ein Fan von Teenie-Filmen in den 80ern war, könnte ihn auch als Ferris Bueller (Matthew Broderick) in „Ferris macht blau“ wiedererkennen.

Weitere Serien mit dem Synchronsprecher SpongeBobs

SpongeBob Schwammkopf ist nicht die längste Rolle, die Ziesmer bisher übernommen hat. Überholt wird diese von seiner Arbeit als Ferkel in allen Winnie Puuh Produktionen, die seit 1988 erschienen sind. Im Bereich der Zeichentrickserien für Erwachsene war er als der neurotische Chihuahua Ren in „Die Ren & Stimpy Show“ zu hören.

In den ersten 35 Episoden von Dragonball Z wurde Ziesmer als Vegeta engagiert, bis Oliver Siebeck die Rolle übernahm. Damit hat sich Santiago Ziesmer nicht aus dem Bereich der Animes zurückgezogen – 2023 übernahm er dann die Rolle von Tonoyasu in One Piece.

Videospiele mit Ziesmer

Zusätzlich zu all den Rollen, die Santiago Ziesmer oftmals seit mehreren Jahren bedient, taucht er auch hin und wieder in der Welt der Videospiele auf. Besonders nennenswert sind hier seine Rollen als Schurke Aloys Le Touche in Assassin's Creed: Unity und Skippy der sprechenden Pistole in Cyberpunk 2077. In Call of Duty: Infinite Warfare - Zombies in Spaceland leiht Ziesmer dem Erzähler seine Stimme.

Natürlich ist Ziesmer auch in Spielen wie SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake das deutsche Pendant zum amerikanischen original Synchronsprecher Tom Kenny.

Ob Vegeta oder Tonoyasu – Spongebobs Synchronsprecher war in zwei sehr bekannten Animes mit dabei. Erkennt ihr anhand eines Bildes, welche Animes wir suchen?

