Instagram: Beiträge von anderen teilen und reposten

Spannende Beiträge von anderen Nutzern könnt ihr teilen und mit eurem eigenen Account reposten.

Hinweis: Es ist nicht erlaubt, das Bild einfach herunterzuladen, um es dann in eurem Instagram-Feed wieder zu präsentieren, wenn ihr keine Erlaubnis des Foto-Erstellers habt, da sonst Urheberrechte verletzt werden.

Bei Instagram reposten: Nur über Umweg

Eine richtige Repost-Funktion gibt es in Instagram noch nicht. Das könnte sich vielleicht irgendwann ändern. So ist laut Techcrunch bereits seit einigen Jahren eine Funktion zum Teilen von Beiträgen in Arbeit. Das Feature soll ähnlich arbeiten wie die Retweet-Option bei X. Beim Teilen des Beitrags im eigenen Feed bleibt der ursprüngliche Ersteller sichtbar. Social-Media-Spezialist Matt Navarra hat einen entsprechenden Tab im Instagram-Menü entdeckt, über den man die geteilten Beiträge erreicht:

Noch ist unbekannt, wann das Feature für alle Nutzer ausgerollt wird, Bis die Funktion, Bilder direkt auf Instagram zu teilen, veröffentlicht wird, muss man einen Umweg gehen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Über die drei Punkte könnt ihr den jeweiligen Beitrag bei Portalen wie Facebook, X oder Threads teilen. Dann wird der Post direkt auf dem anderen Kanal angezeigt. Zudem lässt sich so ein Link kopieren, den ihr über Messenger und andere Plattformen mit Freunden teilen könnt. Noch einfacher teilt man Storys bei Instagram:

Instagram Repost: Mit App Bilder teilen

Die bequemste Möglichkeit, Bilder auf Instagram wieder zu veröffentlichen, läuft über eine zusätzliche Repost-App. Solche Apps gibt es sowohl für Android als auch für iOS. Beachtet jedoch, dass die Anwendungen nicht direkt von den Machern von Instagram stammen. Wer nicht möchte, dass Unbekannte auf das eigene Instagram-Konto zugreifen können, sollte solche Apps nicht nutzen.

Repost for IG: Posts & Stories Bench s.r.o.

Repost: For Stories and Reels Bench s.r.o.

So funktioniert das Reposten auf Instagram:

Ladet euch die Repost-App herunter und installiert sie auf eurem Smartphone. Öffnet Repost und tippt dann auf das Kamera-Symbol rechts oben, um direkt zu Instagram weitergeleitet zu werden. Beim ersten Öffnen müsst ihr bestätigen, dass die App auf Instagram auf eurem Smartphone zugreifen darf. In Instagram navigiert ihr durch euren Feed, bis ihr ein Foto findet, das ihr teilen wollt. Tippt dann auf das Symbol mit den drei horizontalen Punkten über dem Bild und wählt die Option „Link kopieren“. Jetzt geht ihr zurückt zu Repost. Das Bild, das ihr eben kopiert habt, taucht automatisch in der App auf. Tippt einmal darauf. Zum Schluss tippt ihr noch einmal auf den blauen Button „Repost“, um das Bild zu teilen.

Mit der App Instagram Repost könnt ihr Bilder in wenigen Augenblicken mit anderen Nutzern auf eurem Feed teilen. (© Screenshot GIGA)

Eine Alternative zum Reposten ist die App der Reposta für Instagram:

Reposta - Repost for Instagram Repost App

iOS-Nutzer können diese App ansehen;

Repost: For Stories and Reels Bench s.r.o.

Instagram-Fotos einbetten

Eine andere Möglichkeit, Instagram-Fotos von anderen zu veröffentlichen, läuft über die Einbetten-Funktion. Damit könnt ihr Fotos von Instagram auf anderen Webseiten veröffentlichen, also „embedden“, ohne die Urheberrechte zu verletzen. So funktioniert das Ganze:

Öffnet Instagram in eurem Web-Browser und sucht euch das Foto heraus, das ihr einbetten wollt. Klickt jetzt rechts auf die Linie mit den drei horizontalen Punkten. In dem neuen Menü klickt ihr auf Einbetten. Klickt dann auf den Button Einbettungscode kopieren, um den HTML-Code in den Zwischenspeicher zu kopieren. Jetzt fügt ihr den kopierten Code auf eurer Webseite mittels Copy-Paste ein. Da der Code in HTML ist, müsst ihr eventuell erst in die HTML-Ansicht auf eurer Webseite wechseln.

Beachtet jedoch, dass Instagram-Nutzer die Funktion für ihre Beiträge deaktivieren können.

Ihr könnt Fotos in Instagram auch über den HTML-Code kopieren und dann an anderer Stelle einbetten. (© GIGA)

Ist der Repost auf Instagram erlaubt?

Generell ist das Reposten von Instagram-Bildern ein kritisches Thema, da der Fotograf eines Bildes die Rechte an seinem Werk hat. Das Einbetten eines Bildes ist kein Problem, da ihr damit nur zu dem Foto verlinkt. Etwas anders sieht es aus, wenn ihr das Bild mit der oben beschriebenen App repostet. Hier solltet ihr den Fotografen vor der Veröffentlichung unbedingt um Erlaubnis bitten – nutzt dazu am besten die Nachrichtenfunktion von Instagram. Der Urheber des Bildes kann dann selbst entscheiden, ob ihr das Bild veröffentlichen dürft.

Das gilt auch für den Fall, dass ihr die Bilder einfach kopiert, beispielsweise per Screenshot-Tool und dann an einem anderen Ort wieder veröffentlicht. Auch hier müsst ihr unbedingt vorher anfragen, ob der Fotograf zustimmt. Andernfalls könnt ihr wegen Verletzung des Urheberrechts belangt und zu einer hohen Geldstrafe verdonnert werden. Außerdem müsst ihr damit rechnen, dass euer Instagram-Account dann vermutlich gesperrt wird.

Inzwischen ist es auch möglich, innerhalb der Instagram-App einen Screenshot von einem selbst erstellten Bild zu machen und dieses Foto an andere Leute zu verschicken. Lest dazu unseren Guide: Instagram-Screenshot – Wer sieht die Benachrichtigung wirklich? An anderer Stelle zeigen wir euch, was ihr machen könnt, wenn euer Instagram-Account gehackt wurde.

