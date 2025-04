Nach Trumps Zoll-Hammer: Kosten WhatsApp, Instagram und YouTube bald Geld?

Kommentar

4,99 Euro pro Monat für Instagram? 2,99 für WhatsApp? 12,99 für YouTube? Immer mit der Ruhe. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, denn weder die EU noch die Techkonzerne haben ein Interesse daran, ihre Nutzer und Wähler derart zu verärgern. Wahrscheinlicher ist, dass sich Trump und die EU-Vertreter einigen – ein paar Zugeständnisse hier, ein bisschen TV-Show da. Denn auch wenn Trump die Befindlichkeiten der Europäer herzlich egal scheinen, so hört er doch in Teilen auf Tech-Mogule wie Musk, Zuckerberg oder Bezos, die ihn mit vielen Millionen Dollar an Spendengeldern unterstützen.