Wer Donald Trump gewählt hat, kauft vielleicht auch dieses iPhone

Die USA haben gewählt, und Donald Trump zieht am Ende ins Weiße Haus ein. Für manche ein Albtraum, für seine Fans und Unterstützer hingegen ein phänomenaler Triumph, der gefeiert werden will. Was liegt da näher, als sich ein neues iPhone 16 im exklusiven Trump-Design zu kaufen – gefertigt, ausgerechnet, von einer russischen Firma?

iPhone 16 im Trump-Design erhältlich

Vorab: Apple trifft keine Schuld, denn dieses spezielle iPhone 16 Pro (Max) wurde nicht vom eigentlichen Hersteller aus Cupertino, sondern von russischen Tuning-Spezialisten „verschönert“. Caviar ist kein unbekannter Name in der Branche der Smartphone-Veredler. Anlässlich der US-Präsidentschaftswahlen widmen die Russen, die mittlerweile in Dubai ansässig sind, dem neuen US-Präsidenten eine Sonderedition des iPhone 16 (Quelle: Caviar).

Nur etwas für gut betuchte Fans von Musk und Trump. (© Caviar)

Es soll maximal 99 Stück der Serie „Trump Great Again“ geben. Der Name ist natürlich eine bewusste Anspielung auf Trumps berühmten Slogan „Make America Great Again“, der ihm nun bereits zum zweiten Mal das höchste Amt in den USA bescherte. Und was macht das iPhone so besonders?

Caviar beschreibt es so: „Das Design des Telefons ist mit Details versehen, die auf Donald Trumps charakteristischen Stil verweisen. Die Geometrie des Gehäuses spiegelt die Architektur des Trump Towers wider, und ein dekoratives Element in der Mitte des Gehäuses ist in der Farbe von Trumps ikonischer roter Krawatte gehalten und erinnert an das Kreuzchen auf einem Wahlzettel.“

Ein wahres Fest für echte Trump-Fans. Diese müssen aber, ähnlich wie der neu gewählte US-Präsident, gut bei Kasse sein. Die günstigste Version in Form eines iPhone 16 Pro kostet nämlich mindestens 8.470 Euro. In der Spitzenausführung als iPhone 16 Pro Max mit 1 TB Speicher muss man bereits 9.860 Euro auf den Tisch legen.

Elon Musk bekommt auch ein iPhone ab

Alternativ zur Auswahl steht noch eine aktualisierte Version der bisherigen Sonderanfertigung „Musk Be On Mars“, die Elon Musk gewidmet ist. Der Milliardär und Space-X-Gründer gehört nachweislich zu den wichtigsten Unterstützern von Trump und wurde kürzlich mit der Führung des neu geschaffenen „Department of Government Efficiency“ beauftragt. In seiner neuen Rolle soll Musk die Regierungsausgaben drastisch kürzen, zusammen mit dem früheren republikanischen Präsidentschaftsbewerber Vivek Ramaswamy.

Das iPhone im Musk-Design ist mit dem Bild eines aufsteigenden Raumschiffs verziert. Das wichtigste Merkmal ist aber sicherlich ein authentisches Fragment einer SpaceX-Mission, das in das Gehäuse des iPhones eingelassen ist. Wer ein solches iPhone möchte, muss für die kleinste Version des iPhone 16 Pro mindestens 9.200 Euro zahlen. Soll es ein iPhone 16 Pro Max mit 1 TB Speicher sein, werden hingegen bereits 10.580 Euro fällig.

Schon zuvor gab es sehenswerte iPhone-Sonderserien von Caviar:

