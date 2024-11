Apples Plan enthüllt: Das nächste iPhone-Update kommt an diesem Tag

Mit Hochdruck arbeitet Apple an iOS 18.2 fürs iPhone. Das zweite größere Service-Update für iOS 18 wurde seitens des Herstellers bereits für Dezember bestätigt, doch wann genau kann mit der Veröffentlichung gerechnet werden? Ein spezifisches Datum rückt gegenwärtig in den Fokus der Berichterstattung.

iOS 18.2 fürs iPhone: Apple-Nutzer sollten sich den 9. Dezember merken

Ende Oktober veröffentlichte Apple iOS 18.1, bereits zuvor kündigte Apple iOS 18.2 fürs iPhone an. Die Arbeiten schreiten voran, mittlerweile steht für Entwickler bereits die dritte Vorschauversion bereit. Reguläre Nutzerinnen und Nutzer fragen sich, wann mit der allgemeinen Verfügbarkeit des nächsten größeren Service-Updates gerechnet werden kann.

Anzeige

Apple selbst bestätigte dieser Tage bereits den Vorstellungsmonat – im Dezember ist man so weit. Doch wann genau? Die Kollegen von MacRumors haben da einen ganz heißen Verdacht. Sie gehen nämlich davon aus, dass Apple wahrscheinlich plant, iOS 18.2 am Montag, den 9. Dezember, zu veröffentlichen. Basis der berechtigten Vermutung ist eine neuerliche Mitteilung des britischen Netzbetreibers EE an die eigene Kundschaft (Quelle: MacRumors).

Darin erfahren die Kundinnen und Kunden, dass die iPhone-Funktion „Wi-Fi-Anrufe auf anderen unterstützten iCloud-verbundenen Geräten“ am 9. Dezember eingestellt wird. Bereits die zweite Entwicklerversion von iOS 18.2 enthielt eine neue und verdächtige Version der EE-Betreibereinstellungen. Da die meisten Updates der Netzbetreibereinstellungen mit iOS-Updates gebündelt werden, liegt die Vermutung nahe, dass der Provider EE soeben kurzerhand das Release-Datum von iOS 18.2 indirekt verraten hat.

Anzeige

Fraglich, ob es dieses neue Feature noch in iOS 18.2 schafft:

Neue Features in iOS 18.2

Im Fokus des Updates stehen eine Reihe weiterer Funktionen für „Apple Intelligence“. Davon haben Anwender hierzulande jedoch noch nichts, da Apples KI erst im Frühjahr 2025 in der EU freigegeben wird – wenn alles nach Plan verläuft.

Anzeige

Für EU-Bürger gibt es dennoch einen guten Grund, sich auf iOS 18.2 zu freuen. Über einen Menüpunkt in den Einstellungen lassen sich nämlich abseits der Apple-Apps neue Standardanwendungen festlegen, konkret eine Standard-Browser-App, eine Mail-App, einen App-Marktplatz, eine App für Telefonanrufe, eine Messaging-App, eine App zur Verwaltung von Passwörtern sowie Standardoptionen für Anruffilterung und Software-Tastaturen. Übrigens: Zusammen mit iOS 18.4 im kommenden Jahr können dann noch Standard-Apps für Navigation und Übersetzung gewählt werden.

Was iOS 18 an sich zu bieten hat:

Das ist neu in iOS 18 Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.