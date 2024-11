Apple versteckt geniales Feature im iPhone-Update – Mac-Nutzer kennen es bereits

Bei Apple arbeitet man gegenwärtig mit iOS 18.2 am nächsten größeren iPhone-Update. In der aktuellen Vorschauversion gibt es nun Hinweise auf ein ziemlich geniales Feature fürs iPhone. Wer nämlich schon immer wissen wollte, wie lange die aktuelle Ladedauer seines Apple-Handys beträgt, wird künftig nicht mehr im Unklaren gelassen. Doch es gibt noch offene Fragen.

iPhone teilt künftig verbleibende Ladezeit mit

Kürzlich veröffentlichte Apple das erste große Service-Update für iOS 18. Für iPhone-Nutzer ist Version 18.1 von iOS somit die aktuellste Version. Gearbeitet wird jedoch bereits an iOS 18.2. Abseits neuer KI-Funktionen, die bei uns in der EU frühestens 2025 nutzbar sein werden, versteckt sich im Code der jüngsten Betaversion noch ein Hinweis auf ein weiteres Feature.

Entdeckt wurde dieses von den Redakteuren der Webseite 9to5Mac. Nutzerinnen und Nutzer können demnach in Zukunft angezeigt bekommen, wie lange es dauert, das eigene iPhone aufzuladen. Verantwortlich hierfür ist ein neues Framework mit dem Namen „BatteryIntelligence“. Dieses berechnet die geschätzte Zeit, die bis zum Aufladen des Telefons benötigt wird, höchstwahrscheinlich basierend auf der Energiemenge, die das iPhone momentan erhält.

Anwender können dann eine Benachrichtigung mit einem entsprechenden Schätzwert erhalten, die besagt, wie lange es dauert, bis der Ladezustand des iPhones beispielsweise die empfohlenen 80 Prozent erreicht. Mac-Nutzern kommt dies bekannt vor, findet sich integriert in macOS doch bereits seit vielen Jahren eine ähnliche Funktion. Nur iPhone-Nutzer mussten bisher darauf verzichten.

Feature derzeit deaktiviert und unfertig

Allerdings ist das Feature innerhalb von iOS 18.2 noch immer nicht aktiv und auch unvollendet. Es stellt sich die Frage, wann Apple die Funktion tatsächlich einführen wird – eventuell in einer späteren Vorschauversion von iOS 18.2 oder doch erst in einem späteren Update? Noch gibt es darauf keine Antwort.

Was wir allerdings bereits wissen, ist, dass Apple plant, die Arbeiten an iOS 18.2 im Laufe des Dezembers abzuschließen und die Aktualisierung noch in diesem Jahr bereitzustellen – mit oder ohne neuem Ladefeature.

Das aktuelle iPhone-System bietet viele neue Funktionen:

