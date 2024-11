Für 19,99 Euro bei Amazon: Klein, praktisch und ein Segen für alle mit iPhone

Kabelsalat auf dem Schreibtisch, das iPhone liegt irgendwo zwischen Unterlagen und die AirPods sind schon wieder leer – jeder kennt das alltägliche Lade-Chaos. Die Lösung dafür gibt es jetzt bei Amazon für 19,99 Euro.

Amazon verkauft kabellose Ladestation fürs iPhone mit Rabatt

Wer seine Apple-Geräte kabellos laden möchte, muss oft tief in die Tasche greifen: Ladestationen für iPhone, AirPods und Co. kosten normalerweise viel Geld. Umso bemerkenswerter ist ein aktuelles Angebot bei Amazon: Für 33,99 Euro 19,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) gibt's dort die MagFlow-Ladestation von Ugreen. Prime-Mitglieder sparen sich die Versandkosten.



Die kompakte Lösung bringt frischen Wind auf den Schreibtisch.

Ladestation für iPhone und AirPods Lädt iPhone und AirPods kabellos auf + zusätzlicher USB-C-Port. Lässt sich platzsparend zusammenfalten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2024 10:40 Uhr

Die MagFlow-Ladestation überzeugt durch ihre Vielseitigkeit im Alltag. Mit einer Grundfläche von nur etwa 6 x 6 Zentimetern findet sie selbst auf vollgepackten Schreibtischen ihren Platz. Dank des integrierten MagSafe-kompatiblen Ladepads dockt das iPhone magnetisch an und lässt sich in einem Winkel von bis zu 70 Grad ausrichten. Das macht sich besonders während Videocalls bezahlt: Das Smartphone steht stabil und lädt gleichzeitig auf. Zusätzlich kann man das iPhone im Querformat so auch als Uhr verwenden.

Die durchdachte Konstruktion ermöglicht zudem eine flexible Höhenverstellung. So lässt sich die optimale Position fürs iPhone finden – egal ob im Sitzen oder Stehen. Parallel können die AirPods auf dem separaten Ladeplatz mit Energie versorgt werden. Ein zusätzlicher USB-C-Ausgang erlaubt sogar das gleichzeitige Laden eines dritten Geräts – zum Beispiel einer Apple Watch mit entsprechendem Ladepuck.

Besonders praktisch für Pendler und Reisende: Die Ladestation lässt sich platzsparend zusammenklappen und verschwindet dank des geringen Gewichts von 205 Gramm mühelos in Tasche oder Rucksack. Dabei sorgen ein cleveres Gegengewicht und rutschfeste Silikonpads für sicheren Stand.

Für wen lohnt sich die Ladestation bei Amazon?

Die kompakte Ladestation eignet sich ideal für iPhone-Nutzer ab der 12er-Serie, die eine platzsparende und flexible Lösung fürs kabellose Laden suchen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt, auch wenn das Netzteil separat gekauft werden muss (sofern man keins Zuhause hat). Wer häufig unterwegs ist, profitiert besonders vom faltbaren Design und der Möglichkeit, das Smartphone während Videocalls optimal zu positionieren.

