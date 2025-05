Löst 3 Probleme: Dieser Steckdosenwürfel auf Amazon ist ein echtes Multitalent

Kabelsalat, zu wenig Steckdosen in der Nähe und der Schreibtisch gleicht einem Techniklager? Ein praktischer Steckdosenwürfel auf Amazon sorgt für Ordnung: Er macht aus einer einzigen Steckdose ein echtes Energiezentrum – und hält genau dort, wo man ihn braucht. Aktuell ist er reduziert für 20,78 Euro erhältlich.

Der Steckdosenwürfel kombiniert reguläre Steckdosen und USB-Anschlüsse in einem kompakten Gehäuse. Dank des magnetischen Fußes lässt sich die Mehrfachsteckdose quasi überall anbringen. Der Steckdosenwürfel ist für jetzt 20,78 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) erhältlich – satte 23 Prozent günstiger als sonst.

Für wen lohnt sich der Steckdosenwürfel bei Amazon?

Bewohner von kleinen Wohnungen oder Büros, die maximale Flexibilität bei der Platzierung von Steckdosen benötigen

Technikfans mit vielen USB-Geräten, die weniger separate Ladegeräte mitschleppen möchten

Nutzer mit vielen leistungsstarken Elektrogeräten, für die drei Steckdosen nicht ausreichen

Der Steckdosenwürfel vereint praktische Funktionalität mit durchdachtem Design. Seine würfelförmige Konstruktion nutzt den verfügbaren Raum optimal aus und verhindert, dass benachbarte Steckplätze blockiert werden – ein häufiges Problem bei herkömmlichen Steckdosenleisten. Mit drei Schuko-Steckdosen bietet er ausreichend Anschlüsse für Standardgeräte, während die USB-Anschlüsse zusätzlichen Mehrwert schaffen.

Besonders praktisch ist die USB-C-Funktionalität mit Power Delivery (PD) Technologie und bis zu 20-Watt-Leistung. Das ermöglicht schnelles Laden moderner Smartphones und Tablets ohne zusätzliches Netzteil. In der Praxis bedeutet das: Ein iPhone kann mit voller Geschwindigkeit geladen werden, während gleichzeitig Kopfhörer am USB-A-Port angeschlossen sind – und die regulären Steckdosen bleiben für andere Geräte frei.

Der wahre Clou liegt jedoch im magnetischen Fuß. Anders als herkömmliche Steckdosenleisten, die auf dem Boden liegen oder am Tisch hängen, lässt sich dieser Würfel an metallischen Oberflächen befestigen. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten, den Würfel platzsparend in Büro, Küche oder anderen Räumen zu befestigen. Und mit dem 1,5-Meter-Kabel reicht die Reichweite dabei für die meisten Anwendungsszenarien vollkommen aus.

Mit 4,5 von 5 Sternen sieht auch das Bild bei den Amazon-Rezensionen positiv aus. Besonders gelobt wird das schicke Design des Würfels und der Alltagsnutzen. Im letzten Monat wurde der praktische Würfel sogar über 300 mal verkauft.

