Neuer Netflix-Film erobert die Streaming-Charts – deutsche Nutzer zahlen drauf

Woman of the Hour – Trailer in Englisch

Wer ein Netflix-Abo in Deutschland hat, der schaut momentan in die Röhre, denn in den USA und in anderen Ländern erobert „The Dating Game Killer“ (Originaltitel „Woman of the Hour“) die Streaming-Charts. Hierzulande kann der Netflix-Film hingegen gar nicht erst beim Streaming-Anbieter gesehen werden. Kaufen kann man ihn dagegen schon. Einen ersten Eindruck bekommt ihr im obigen Trailer.

Streaming-Hit von Netflix in Deutschland nur zum Kauf bei Amazon und Co.

In den US-amerikanischen Streaming-Charts steht „The Dating Game Killer“ (Originaltitel „Woman of the Hour“) auf der Spitzenposition – kein Film und keine Serie findet im Moment mehr Zuspruch (Quelle: Reelgood). Obwohl sich Netflix die Verwertungsrechte gesichert hat, kann man den Film hierzulande dennoch nicht sehen. Bei unseren Nachbarn in der Schweiz, in Frankreich, den Niederlanden oder auch in Belgien ist dies anders, sie dürfen zusammen mit weiteren Ländern den Thriller genießen.

Netflix landet mit „Woman of the Hour“ einen echten Hit. (© Reelgood – Screenshot)

Und was machen wir in Deutschland? Wer nicht länger warten will – ein deutscher Netflix-Start steht noch aus – muss „The Dating Game Killer" entweder als Video-on-Demand erwerben oder sich die DVD beziehungsweise Blu-ray im Laufe des Novembers im Handel holen. Bei einem Streaming-Anbieter innerhalb einer Flatrate suchen wir das Regiedebüt der US-amerikanischen Schauspielerin Anna Kendrick jedoch vergebens.

Seine Premiere feierte der Spielfilm ursprünglich bereits im September 2023 auf dem Filmfestival von Toronto. Bei Netflix landete der Film ab dem 18. Oktober 2024, leider jedoch nicht in Deutschland.

Anna Kendrick sehen wir in „Woman of the Hour“ vor und hinter der Kamera. (© IMAGO/AGC Studios)

Anna Kendrick übernahm nicht nur Regie und Produktion, sondern ist auch in der Hauptrolle als Cheryl Bradshaw zu sehen. Bradshaw kam Ende der 1970er-Jahre kurzfristig im TV im Rahmen einer Flirtshow mit dem verurteilten Serienmörder Rodney Alcala zusammen. Der Film basiert also auf wahren Begebenheiten.

Ein Liebling der Kritiker

Vor allem die Kritiker, aber auch die Zuschauer konnten vom Thriller überzeugt werden. Ganze 90 Prozent der über 150 professionellen Filmkritiker bei Rotten Tomatoes fanden „The Dating Game Killer“ richtig gut, bei den Zuschauern waren es 68 Prozent.

Dieses Ergebnis deckt sich mit einer IMDb-Bewertung von 6,6 Punkten. Nur deutsche Netflix-Kunden können sich davon im Moment nicht überzeugen. Stattdessen müssen sie in die Brieftasche greifen und den Film anderswo erwerben, wenn sie ihn sehen möchten – sehr bedauerlich.