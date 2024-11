Disney+ gratis sichern: Lidl schenkt euch Streaming-Zugang – unter einer Bedingung

Lidl und Disney+ gehen eine Partnerschaft ein, die sich für Kunden der Supermarktkette richtig lohnt. Ab sofort könnt ihr euch das Streaming-Abo von Disney kostenlos sichern, wenn ihr monatlich eine bestimmte Summe bei Lidl ausgebt.

Lidl-Kunden bekommen Disney+ gratis

Wenn ihr jeden Monat bei Lidl einkauft, könnt ihr euch satte Rabatte auf euer Disney+-Abo schnappen – wenn ihr genug ausgebt, gibt es die Streaming-Mitgliedschaft sogar kostenlos obendrauf. Um von der Partnerschaft zwischen dem Discounter und Disney+ zu profitieren, müsst ihr euch zunächst die Lidl-Plus-App herunterladen, die sowohl für Android als auch iOS-Geräte verfügbar ist.

Nachdem ihr dort Lidl Pay eingerichtet habt, müsst ihr in der App den Disney+-Rabattsammler aktivieren – nun hilft jeder Einkauf, den ihr bei dem Supermarkt mit eurer Kundenkarte tätigt, dabei, ein Guthaben für euer Disney+-Abo freizuschalten. Die Gesamtsumme, die ihr pro Monat bei Lidl ausgebt, zahlt sich im Folgemonat auf euer Disney+-Standard-Abo mit Werbung aus. So sieht der Rabatt genau aus:

Ab 20 Euro Einkaufswert bekommt ihr Disney+ für 4,99 Euro statt 5,99 Euro.

bekommt ihr Disney+ für 4,99 Euro statt 5,99 Euro. Ab 60 Euro Einkaufswert bekommt ihr Disney+ für 3,99 Euro.

bekommt ihr Disney+ für 3,99 Euro. Ab 120 Euro Einkaufswert bekommt ihr Disney+ für 2,99 Euro.

bekommt ihr Disney+ für 2,99 Euro. Ab 200 Euro Einkaufswert bekommt ihr Disney+ für 2,49 Euro.

bekommt ihr Disney+ für 2,49 Euro. Ab 400 Euro Einkaufswert bekommt ihr Disney+ kostenlos.

(Quelle: Lidl)

Bitte beachtet, dass bestimmte Artikel, wie zum Beispiel Tabakwaren, Zeitschriften, Säuglingsnahrung, Gutscheinkarten und andere Produkte nicht Teil der Rabattsammler-Aktion sind.

Disney+ mit Lidl Plus ausprobieren

Mit einem Standard-Abo von Disney+ bekommt ihr Zugriff auf zahlreiche Filme und Serien, unter anderem diverse animierte Zeichentrick-Klassiker sowie Blockbuster aus dem Marvel- und Star-Wars-Universum. Darüber hinaus hat der Streaming-Dienst mit Highlights wie The Bear, Shogun und Only Murders in the Building auch einige Kritikerlieblinge zu bieten.

In wenigen Tagen könnt ihr euch auf Disney+ einen der erfolgreichsten Filme des Jahres anschauen:

