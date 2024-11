Lidl verkauft zwei Messgeräte für 12,99 Euro, die in jede Werkzeugtasche gehören

Wenn ihr zu den vielen Heimwerkern in Deutschland gehört, dann solltet ihr bestimmtes Werkzeug und Zubehör immer griffbereit haben. Dazu gehören auch moderne Messgeräte, die euch davor bewahren großen Schaden anzurichten oder euch helfen, Schadstellen zu entdecken. Zwei Geräte gibt es aktuell bei Lidl für jeweils nur 12,99 Euro.

Lidl verkauft Messgeräte für 12,99 Euro

Wenn ihr gerne selbst etwas in eurem Haushalt macht und handwerklich begabt seid, dann solltet ihr einiges an Werkzeug und Zubehör besitzen. Für mich gehört ein Multifunktionsdetektor in jedem Fall zur Standardausstattung. Damit könnt ihr Leitungen finden, bevor ihr ein Loch in die Wand bohrt. Auch Holzbalken lassen sich damit hinter einer Trockenbauwand finden, sodass ihr nichts ins Leere schraubt. Bei Lidl gibt es so einen Multifunktionsdetektor aktuell für nur 12,99 Euro (bei Lidl anschauen). Es kommen aber noch Versandkosten hinzu.

Parkside-Multifunktionsdetektor

Lidl bietet zudem auch noch ein Feuchtigkeitsmessgerät an. Damit könnt ihr ganz einfach feststellen, wie feucht beispielsweise eine Wand ist. Ist sie zu feucht, dann droht besonders in der kalten Jahreszeit Schimmelgefahr. Ihr könnt damit aber auch die Feuchtigkeit von Holz messen, wenn ihr einen Kamin habt und feststellen wollt, ob es trocken genug ist, damit es verfeuert werden kann. Auch dieses Gerät kostet nur 12,99 Euro zuzüglich Versandkosten (bei Lidl anschauen).

Alternativen sind etwas teurer

Normalerweise kosten solche Messgeräte auch bei Lidl etwas mehr. Mindestens 20 Euro werden dafür fällig. Auch Alternativen bei Amazon sind etwas teurer. Da geht es bei 20 Euro los, wenn ihr einen Rabattgutschein aktiviert (bei Amazon anschauen). Habt ihr kein Amazon-Prime-Abo, müsst ihr dort zusätzlich Versandkosten bezahlen. Kauft ihr bei Lidl mehr ein, könnt ihr euch die Versandkosten im Übrigen mit einem Code über die Lidl-Plus-App sparen.