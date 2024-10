Geld abheben bei Aldi: Einfach an der Kasse auszahlen lassen

In Zeiten, in denen immer mehr Bankfilialen schließen, müssen sich Kunden nach neuen Orten umsehen, um Geld abzuheben. Das geht unter anderem an vielen Supermarktkassen. Wie sieht es bei Aldi aus? Kann man bei Aldi Geld abheben?

Aldi ermöglicht seinen Kunden die Möglichkeit, sich neben den Alltagseinkäufen mit Bargeld einzudecken. Dieser Service war zuvor ausschließlich in den Filialen von Aldi Süd verfügbar. Diese Erweiterung macht den Einkauf jetzt noch bequemer und flexibler für alle Aldi-Kunden.

Wie kann man bei Aldi Geld abheben?

Bevor ihr euren Einkauf bezahlt, sagt ihr dem Kassenpersonal Bescheid , dass ihr noch Bargeld abholen möchtet. Ist der Bezahlvorgang bereits abgeschlossen, könnt ihr nachträglich kein Geld bekommen.

Das geht ab einem Mindestbetrag von 1 Euro für eure Einkäufe.

Eine Bargeldabhebung ist mit einer „EC"-Karte/Girocard möglich.

Alternativ nutzt ihr eure Debit- oder Kreditkarte. Akzeptiert werden alle Maestro- und V-Pay-Girocards, Debitkarten und Master- und VISA-Kreditkarten

Auch kontaktlose Abhebungen beispielsweise mit dem Smartphone sind möglich

Eine Abhebung ist bis maximal 200 Euro möglich.

Das Geld wird in 10-Euro-Schritten ausgezahlt.

Der Mindestbetrag für die Abhebung liegt also bei 10 Euro.

Bargeld abheben: Bei Aldi Nord und Süd möglich

Es fallen keine Gebühren für den Service an. Nennt dem Kassierer einfach den Betrag, den ihr haben möchtet und nutzt eure Geldkarte für die kostenlose Auszahlung. Eure Karten-PIN muss eingegeben werden. Für Google Pay, Apple Pay oder andere digitale Dienste ist das nicht möglich. Der Auszahlungsvorgang wird separat auf dem Kassenbon für den Einkauf aufgeführt. Im Kontoauszug seht ihr die Bargeldauszahlung ebenfalls als einzelnen Posten. So könnt ihr den Einkauf und die Abhebung besser auf eurer Abrechnung sofort erkennen.

Aldi ist aber nicht der einzige Händler mit diesem Angebot. So könnt ihr unter anderem auch in vielen Edeka-Filialen, bei Lidl, bei Rossmann, dm und vielen weiteren Läden in eurer Umgebung Bargeld abheben.

