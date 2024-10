Aldi hat nächste Woche einen der besten Balkonkraftwerk-Speicher im Angebot

Wenn ihr auf der Suche nach einem Balkonkraftwerk mit Speicher seid, dann solltet ihr am 13. Oktober 2024 bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort wird nämlich ein Set mit zwei Solarmodulen und dem EET-Speicher angeboten.

Aldi verkauft Balkonkraftwerk-Speicher für 1.249 Euro

Die letzte Hürde für Balkonkraftwerke wurde genommen und es kann jeder eine Mini-Solaranlage bei sich verbauen. Wollt ihr direkt mit einem Akku-Speicher einsteigen und keine Energie verschenken, dann könnt ihr euch ein Set bei Aldi holen. Im Onlineshop verkauft der Discounter ab dem 13. Oktober den EET-Speicher mit zwei Solarmodulen, die jeweils eine Leistung von 430 Watt bieten, für 1.249 Euro. Im Prospekt ist das Angebot schon gelistet:

Ab dem 13. Oktober 2024 erhalten ihr bei Aldi im Onlineshop ein starkes Balkonkraftwerk-Bundle. (© Aldi-Prospekt)

Aldi unterbietet den Preis anderer Anbieter dabei deutlich. Dort werden nämlich 2.000 Euro und mehr fällig, obwohl schwächere Solarmodule dabei sind:

EET Balkonkraftwerk-Set mit Akku-Speicher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2024 06:07 Uhr

Der Preis von Aldi ist für ein solches Set mit den zwei Solarmodulen durchaus fair. Ihr müsst euch aber noch eine Halterung für die Solarmodule besorgen. Die ist hier nicht mit dabei (bei Amazon anschauen).

Was taugt der Speicher von EET?

Ich habe den EET-Speicher 2024 getestet. Ihr bekommt damit einen sehr effizienten Akku-Speicher für Balkonkraftwerke, der über eine Kapazität von 1,44 kWh verfügt. Das reicht für den täglichen Gebrauch absolut aus. Es handelt sich um ein All-in-One-Gerät, sodass ihr nur die Solarmodule anschließen und einen Stecker in die Steckdose stecken müsst. Für den Winter ist auch eine Heizung integriert und eine Steckdose, wenn der Strom ausfällt.

Am 1. Oktober 2024 wird der EET-Speicher zudem mit Shelly kompatibel. Über Shelly 3EM und die Shelly-Smart-Plugs könnt ihr den Energieverbrauch in Echtzeit messen und nur das einspeisen, was ihr wirklich verbraucht. Dadurch wird der Speicher noch einmal aufgewertet. Einziger Nachteil ist, dass sich der Speicher nicht erweitern lässt. Wenn euch das nicht stört, dann ist das eine solide Wahl – besonders mit der Shelly-Integration.