Aldi haut raus: Neues Balkonkraftwerk mit großem Speicher unterschreitet magische Preisgrenze

Wenn ihr euch bisher noch kein Balkonkraftwerk gekauft habt und direkt mit einem Akku-Speicher einsteigen wollt, dann solltet ihr bei Aldi reinschauen. Schon bald könnt ihr euch ein Set mit 880-Watt-Solarmodulen günstig kaufen.

Aldi verkauft Balkonkraftwerk mit Speicher für 899 Euro

Die Zeiten, in denen ein Balkonkraftwerk mit Speicher über 1.000 Euro gekostet hat, sind endgültig vorbei. Aldi verkauft laut dem aktuellen Prospekt ab dem 25. Mai ein Set mit Marstek-Speicher für nur 899 Euro zuzüglich Versandkosten. Kurioserweise steht im Aldi-Onlineshop, dass das Set schon ab dem 18. Mai verkauft wird (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Schaut also zur richtigen Zeit rein, damit ihr das Angebot nicht verpasst.

Laut Prospekt startet das Angebot am 25. Mai 2025. (© Aldi-Prospekt / Screenshot: GIGA)

Vor- und Nachteile dieses Balkonkraftwerk-Sets von Aldi

Ihr bekommt mit dem Set starke Solarmodule, einen 800-Watt-Wechselrichter und einen Speicher mit einer Kapazität von 2.240 Wh.

Die Kapazität und Leistung sind gut für einen normalen Haushalt dimensioniert.

Es fehlt sämtliches Zubehör zur Installation an einem Balkon oder anderer Stelle. Ihr müsst euch die Halterung zusätzlich kaufen.

Was leistet das Balkonkraftwerk-Set von Aldi?

Die Solarmodule leisten jeweils 440 Watt und haben zusammen eine Spitzenleistung von 880 Watt. In Kombination mit dem 800-Watt-Wechselrichter ist das Set perfekt dimensioniert, damit ihr das Potenzial voll ausschöpfen könnt. Damit ihr weniger Energie verschenken müsst, ist ein Speicher mit einer Kapazität von 2.240 Wh dabei. Die über zwei kWh sorgen dafür, dass die überschüssige Energie zwischengespeichert und für die Nacht aufbewahrt wird. So müsst ihr weniger Energie kaufen.

Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass sich ein Balkonkraftwerk mit Speicher viel später amortisiert. Ihr solltet euch also genau anschauen, wie hoch euer Stromverbrauch ist und wie viel ihr damit einsparen könnt. Wie das bei mir aussieht, könnt ihr hier nachlesen. Es ist aber trotzdem toll zu sehen, wie so ein System funktioniert und wie viel man zusätzlich sparen kann. Es hat also schon seine Daseinsberechtigung.

Alternative ohne Speicher

Wenn ihr auf den Speicher verzichten könnt, dann lohnt sich ein Blick auf dieses Balkonkraftwerk-Set von Aldi (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Das kostet viel weniger und amortisiert sich schneller.

Vale-Balkonkraftwerk mit 860 Watt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.05.2025 06:15 Uhr

