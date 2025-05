Wer ein Balkonkraftwerk hat, sollte Lidl heute einen Besuch abstatten

Wenn ihr ein Balkonkraftwerk besitzt, dann kennt ihr das Problem. Mit der Zeit sammelt sich auf den Solarmodulen Schmutz an, der teilweise selbst bei Regen nicht abgewaschen wird. Genau für den Fall verkauft Lidl ab dem 26. Mai 2025 verschiedene Wasserbesen und Wasserbürsten, die euch bei der Reinigung helfen. Ein wichtiges Detail solltet ihr dabei beachten.

Lidl verkauft Wasserbesen für 17,99 Euro

Besonders wenn es nicht regelmäßig regnet, sammelt sich schnell viel Schmutz auf den Solarmodulen von Balkonkraftwerken. Dieser sorgt dafür, dass die Leistung sinkt und ihr weniger Ertrag habt. Ab dem 26. Mai 2025 verkauft Lidl verschiedene Wasserbesen und Wasserbürsten für nur 17,99 Euro. Damit könnt ihr euer Balkonkraftwerk ganz einfach reinigen (bei Lidl anschauen).

Für wen lohnt sich so ein Wasserbesen von Lidl?

Für alle, die maximalen Ertrag von ihrem Balkonkraftwerk erhalten wollen.

Außerdem für alle, die ihre Solarmodule wegen ästhetischer Gründe sauber halten wollen.

Die maximale Arbeitshöhe liegt bei drei Metern. Eure Solaranlage auf dem Dach könnt ihr damit also nicht reinigen.

Lidl bietet verschiedene Lösungen an

Lidl verkauft nicht nur einen Wasserbesen, sondern gleich mehrere Optionen für jeweils 17,99 Euro. Ihr solltet also schauen, dass ihr euch die Option kauft, die für empfindliche Oberflächen gedacht ist. Dazu würden der Wasserbesen und die Wasserbürste zählen. Alternativ könnt ihr natürlich auch zum Wasserfensterwischer greifen, wenn ihr wegen der Glasoberfläche auf Nummer sicher gehen wollt. Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Ab dem 26. Mai gibt es verschiedene Wasserbesten und Wasserbürsten bei Lidl im Angebot. (© Lidl / Screenshot: GIGA)

Wichtig: Ihr solltet eure Solarmodule nicht mit Leitungswasser säubern. Dadurch bilden sich Kalkablagerungen. Nutzt destilliertes Wasser oder Regenwasser. Idealerweise habt ihr eine Pumpe an eurem Regenfass und könnt das Wasser so direkt in den Wasserbesen leiten.

Ich werde zuschlagen Ich habe eine hohe Hecke, viele Bäume und Blumen in der Nähe meines Balkonkraftwerks. Entsprechend sind die Module schnell verschmutzt. So ein Wasserbesen kommt für mich genau richtig und kostet auch nicht die Welt. Bei Amazon sind solche Produkte nämlich viel teurer (bei Amazon anschauen). Peter Hryciuk

