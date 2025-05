Stromausfälle in Deutschland – ist das möglich?

Als ein Stromausfall große Teile Spaniens und Portugals zum Stillstand brachte, wurden Fragen laut, ob so ein Blackout auch Deutschland lahmlegen könnte. Wir verraten euch, wie wahrscheinlich das ist und mit welchen Planen unser Land für den Ernstfall vorgesorgt hat.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Inzwischen wird eine Störung in einem kleinen Umspannwerk für die Ursache des Stromausfalls in Spanien und Portugal gehalten, der Ende April 2025 ganz Europa aufrüttelte. Natürlich fragen sich viele Leute, ob so ein Stromausfall auch in Deutschland möglich wäre und wie man sich darauf vorbereiten kann. Das sind zwei Fragen und wir können euch auf jeden Fall schon einmal sagen, dass ihr mit einer Solaranlage oder einem Balkonkraftwerk beim Blackout auch keinen Strom hättet.

Anzeige

Kann es in ganz Deutschland einen Stromausfall geben?

Eine Störung in einem Umspannwerk – kleine Ursache, große Wirkung… Wenn Strom erzeugt wird, aber wegen Störungen nirgendwo hingeleitet werden kann, schalten sich Kraftwerke ab. Wenn deshalb sich weitere Umspannwerke deaktivieren, wird sich die daran hängende Kette von Erzeugern auch abschalten. Das alles kann blitzschnell zu einem landesweiten Stromausfall führen.

Das Problem? So widersinnig es klingt, wenn ein abgeschaltetes Kraftwerk keinen Strom hat, kann es nicht wieder starten. Und wenn alle Zwischenstationen sich abgeschaltet haben und – wegen des Stromausfalls – nicht mal von außen erreichbar sind, liegt das System lahm.

So ein kompletter Stromausfall ist allerdings in Deutschland sehr unwahrscheinlich, wie die Bundesnetzagentur nach dem spanisch-portugiesischen Blackout mitteilte. Auch die Bundesregierung betont, dass das deutsche Stromnetz zu den zuverlässigsten in Europa gehört.

Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehört das sogenannte „n -1-Prinzip“, welches bereits bei der Planung unserer Stromnetze angewandt wird. Dabei bekommen große Überlandleitungen Ersatzleitungen, die im Falle eines Schadens die Last übernehmen können. Außerdem werden deutsche Umspannwerke mit Ersatz-Trafos ausgerüstet.

Anzeige

Und zu guter Letzt gibt es bei uns eine Reihe von schwarzstartfähigen Kraftwerken. Diese können den Betrieb wiederaufnehmen, ohne dass von außen erst „Zündstrom“ zugeführt werden muss. Deren Strom kann dann wiederum – über die Ersatzleitungen – alle anderen Kraftwerke starten.

Wie kann man sich auf einen Stromausfall in Deutschland vorbereiten?

Den letzten richtig großen Stromausfall gab es in Deutschland im Winter 2005. Damals sind im „Münsterländer Schneechaos“ durch starke Schneefälle etwa 80 Strommaste zusammengebrochen, wodurch rund 250.000 Menschen teilweise tagelang von der Stromversorgung abgeschlossen waren.

Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass niemand darauf vorbereitet war. Wir wachten in einem kalten Haus auf, weil die Heizung ohne Strom nicht mehr funktionierte. Die elektrischen Rollläden ließen sich nicht hochfahren und gleichzeitig gab es im Haus kein Licht. Weder konnte man im Internet nachsehen, was die Ursache war, noch konnte man jemanden deswegen anrufen – denn der Strom fehlte. Kochen ging nicht und in der Kühltruhe wurde die Nahrung schlecht.

Anzeige

Und das gibt euch vielleicht einen Hinweis darauf, worauf man sich theoretisch vorbereiten müsste. Akkus, die ein Haus tagelang versorgen, kann sich niemand leisten. Ein benzingetriebener Generator könnte hier eine Lösung sein, aber für mehrere Tage müsste man mehr Benzin lagern, als in Deutschland erlaubt ist.

Internet wird es trotzdem nicht geben, weil die Telefonleitungen und auch Mobilfunkmaste ohne Strom nicht arbeiten. Hilfreich – und seit damals immer bei uns auf Lager – sind Gas-Campingkocher.

HOMELUX Gaskocher Campingkocher 2 Flammig für Grill Camper im Outdoor Camping - Schwarz (2 Flammig g Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.05.2025 13:44 Uhr

Gas-Laternen sorgen für etwas Licht, aber besser sind Solarlampen oder solche mit Kurbelakkus. Von Gasheizkörpern solltet ihr wegen der Vergiftungsgefahr in Wohnungen und Häusern Abstand nehmen.

LED-Campinglampe mit Powerbank, Kurbel und Solar Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.05.2025 12:22 Uhr

LED-Campinglampe mit Solar, Kurbel und Akku Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.05.2025 12:22 Uhr

Gleichzeitig solltet ihr einen Vorrat haltbarer Lebensmittel haben, der etwa 1 Woche ausreicht. Also Dinge, die nicht gekühlt werden müssen, wie etwa Reis, Nudeln und Konserven. Und falls ihr zu den Leuten gehört, die eine Dose nur noch elektrisch öffnen… Besorgt euch einen altmodischen Dosenöffner.

Amazon Basics 3-in-1-Dosenöffner aus Edelstahl, manuell und langlebig, mit Haken zum einfachen Aufhä Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.05.2025 13:43 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.