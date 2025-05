Spionage per Solaranlage möglich: USA warnen vor China-Technik

In chinesischen Solaranlagen haben US-Ermittler unbekannte Funkmodule entdeckt, die die Energiesicherheit potenziell gefährden könnten. Die US-Behörden wollen noch genauer hinschauen.

USA: Gefährliche Hintertür in Solartechnik?

In Solarwechselrichtern und Batteriespeichern aus China haben US-Ermittler Geräte entdeckt, die unerlaubte Funkverbindungen ermöglichen könnten. Solche Funkmodule könnten Schutzmechanismen umgehen und es Angreifern im schlimmsten Fall ermöglichen, Solarstromanlagen aus der Ferne abzuschalten oder zu manipulieren. Ein gezielter Angriff könnte somit zu großflächigen Stromausfällen führen.

Die Entdeckung wurde bislang nicht offiziell bestätigt. Trotzdem arbeiten US-Behörden im Hintergrund bereits daran, bestehende Sicherheitsstandards zu verschärfen, heißt es. Ziel sei es, eigene „vertrauenswürdige Ausrüstung“ stärker auf dem Markt zu etablieren, um die Abhängigkeit von chinesischer Technik zu reduzieren (Quelle: Reuters).

In welchen Geräten genau die Funkmodule gefunden wurden, ist nicht bekannt. Zu den größten Herstellern von Solarwechselrichtern weltweit gehören Huawei, Sungrow und Ginlong Solis. Gerade Huawei steht wegen seiner engen Verbindung zur chinesischen Regierung schon länger in der Kritik. In Europa hängen Schätzungen zufolge mehr als 200 Gigawatt Solarkapazität an chinesischer Technik – das wäre genug, um ganze Länder lahmzulegen.

Solar-Technik aus China: Europa reagiert uneinheitlich

In einigen Ländern EU-handelt man bereits: So haben Litauen und Estland Gesetze verabschiedet, die den Einsatz chinesischer Wechselrichter einschränken. Auch Großbritannien prüft eine schärfere Regulierung.

Für Betreiber von Solaranlagen bedeutet das: Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte im Zweifel auf Technik aus anderen Ländern setzen. Aufgrund der Dominanz chinesischer Hersteller ist das jedoch sehr viel einfacher gesagt als getan.

