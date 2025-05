Nicht schon wieder: Huawei kommt Samsung erneut zuvor

Huawei läutet eine neue Ära bei PCs ein. Am 19. Mai präsentiert das chinesische Unternehmen seinen ersten PC mit HarmonyOS – inklusive einer revolutionären Technologie. Wie schon beim Triple-Fold-Smartphone wird Samsung nun auch bei PCs von Huawei überholt. Dabei soll Samsung auch genau an so einem Gerät arbeiten.

Huawei zeigt bald einen Fold-Laptop

Was auf den ersten Blick wie Science-Fiction klingt, wird am 19. Mai Realität: Huawei stattet seinen ersten faltbaren Computer mit einem großflächigen Bildschirm aus, der sich falten lässt. Im Grunde also genau wie ein Falt-Smartphone, nur viel größer im Laptop-Format. Samsung soll auch so ein Gerät planen, hängt zeitlich aber wie schon beim Mate XT weit hinter Huawei zurück.

Erster Teaser zu Huaweis Fold-Laptop mit großem Display. (© Huawei)

Das Besondere: Ein eingebauter Linear-Motor erzeugt haptisches Feedback, das echte Tastaturanschläge simulieren soll. Damit will Huawei eines der größten Probleme bisheriger Tablet-Computer lösen. Tippen auf dem Display ist nämlich ohne haptisches Feedback sehr unbefriedigend. Wie gut das am Ende funktioniert, wird man sehen müssen.

Im Inneren des Geräts soll Huaweis selbst entwickelter Kirin-X90-Chip arbeiten, der vom chinesischen Informationssicherheitszentrum bereits im März 2025 mit der Sicherheitsstufe II zertifiziert wurde. Das neue Betriebssystem HarmonyOS PC markiert dabei Huaweis endgültigen Abschied von Windows und unterstreicht den Anspruch, ein eigenständiges Ökosystem zu etablieren (Quelle: FoneArena).

Da Huawei hier das Design und die Funktion des Laptops, die Hardware und Software selbst bestimmen kann, könnte alles genauso perfekt angepasst werden, wie man es von Apple und Macs kennt.

Huawei hat noch mehr in der Hinterhand

Das Launch-Event verspricht weitere Produkte: Neben dem faltbaren Laptop wird Huawei auch die neue Nova-14-Smartphone-Serie sowie die FreeArc-Open-Ear-Kopfhörer vorstellen. Es wird spannend sein zu sehen, ob Huawei alle Produkte nach Europa bringt – oder ob das Fold-Laptop nur in China bleibt.