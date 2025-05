Satellitenaufnahmen enthüllen Geheimplan von Huawei

Der chinesische Technologieriese Huawei will sich weiter von westlichen Zulieferern unabhängig machen und baut heimlich einige neue Chipfabriken für KI- und Smartphone-Chips. Das Werk in Shenzhen soll bereits 2025 die Produktion aufnehmen und damit die US-Handelsbeschränkungen umgehen. Ein strategischer Schachzug, der die globale Halbleiterindustrie erschüttern könnte – befürchtet auch Nvidia.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Huawei baut fortschrittliche Chip-Fabriken

Huawei errichtet in Shenzhen drei mysteriöse Produktionsanlagen, die das Potenzial haben, die globale Halbleiterindustrie zu revolutionieren. Das Unternehmen investiert mehrere Milliarden Dollar, um modernste Chips herzustellen. Diese Halbleiter sind das Herzstück leistungsfähiger Smartphones und KI-Systeme. Satellitenaufnahmen haben das Megaprojekt enthüllt. Bislang waren chinesische Hersteller bei dieser Schlüsseltechnologie von ausländischen Zulieferern abhängig. Das würde sich damit ändern

Anzeige

Sollte Huawei eine Chip-Produktion aufbauen können, die den westlichen Standards entspricht und nur ansatzweise mit den US-Technologien mithalten kann, würde sich das Machtverhältnis auf einen Schlag ändern. Kein Wunder also, dass Huawei viel Geld in die Hand nimmt und das Projekt nicht unbedingt an die große Glocke hängt.

Bereits seit 2022 entstehen drei baugleiche Fertigungsanlagen, über die Huawei bislang Stillschweigen bewahrt. Die Gebäude sollen nicht nur modernste Smartphone-Chips produzieren, sondern auch KI-Beschleuniger – und damit direkt mit US-Marktführer Nvidia konkurrieren. Dylan Patel vom Analyseunternehmen SemiAnalysis bezeichnet das Projekt als beispiellos: „Noch nie hat ein einzelnes Unternehmen versucht, die komplette KI-Lieferkette selbst aufzubauen.“ (Quelle: PhoneArena).

Anzeige

Technologischer Durchbruch in Sicht

Die US-Regierung versucht seit Jahren, Huaweis Zugang zu fortschrittlicher Chip-Technologie zu blockieren. Doch der Konzern findet immer neue Wege. Experten vermuten, dass Huawei an einer Alternative zur EUV-Lithografie arbeitet – jener Schlüsseltechnologie, die für die Produktion modernster Halbleiter unerlässlich ist. Nvidia-CEO Jensen Huang warnte kürzlich vor dem US-Kongress: China sei im Chip-Wettlauf bereits „sehr, sehr nah“ dran.

Huawei hat mit dem Mate XT gezeigt, dass das chinesische Unternehmen große Hersteller wie Samsung und Apple locker schlagen kann:

Huawei Mate XT kommt nach Europa – Unfold the Future

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.