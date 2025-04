Huawei hat es geschafft: Einzigartiges Smartphone wird dem China-Hersteller aus den Händen gerissen

Huawei hat der Smartphone-Welt mit dem Mate XT einen echten Schock verpasst. Obwohl das chinesische Unternehmen mit Sanktionen zu kämpfen hat, konnte es das weltweit erste Dual-Fold-Smartphone bauen. Das hat sich gelohnt, denn die Verkaufszahlen sind überraschend hoch – besonders wenn man den Preis bedenkt.

Huawei Mate XT kommt gut an

Huawei ist mit dem Mate XT ein echtes Risiko eingegangen. Bis dahin hatte kein Hersteller auf der Welt ein Smartphone gebaut, das so dünn ist und sich gleich an zwei Stellen falten lässt. Das hat natürlich seinen Preis – auch in China. Umgerechnet wurden dort über 2.500 Euro fällig. Und obwohl der Preis so unglaublich hoch ist, hat Huawei damit Erfolg.

Laut neuesten Informationen sollen bisher über 400.000 Stück des Mate XT verkauft worden sein. Das ist im Hinblick auf den extrem hohen Preis und die zunächst eingeschränkte Verfügbarkeit nur in China ein riesiger Erfolg für eine Smartphone-Kategorie, die es bisher nicht gab.

Huawei hatte das Mate XT im September 2024 offiziell für China vorgestellt und die Verfügbarkeit mittlerweile ausgebaut. Das Smartphone, das sich in ein ausgewachsenes Tablet verwandeln kann, wird mittlerweile auch in Europa verkauft. Letzteres dürfte die Verkaufszahlen aber kaum beeinflussen, weil auf den Handys keine Google-Dienste installiert sind. Entsprechend schwierig ist der Stand außerhalb Chinas. Im Heimatland hat das Handy keine Einschränkungen (Quelle: GizmoChina).

Samsung will nachziehen

Samsung wurde vom Huawei Mate XT kalt erwischt. Während der größte Smartphone-Hersteller gefühlt seit Jahren die gleichen Falt-Handys baut und kaum vorankommt, hat der chinesische Konkurrent den Nerv der Zeit getroffen. Samsung soll bereits an einer Alternative arbeiten. Die lässt aber wohl noch einige Zeit auf sich warten. Klar ist, dass Huawei ein riesiger Erfolg gelungen ist – trotz der widrigen Bedingungen.

Im Video könnt ihr euch das Huawei Mate XT anschauen:

