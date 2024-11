Wikipedia: Wie den Dark-Mode am Handy & PC aktivieren?

Der Dark-Mode ist für viele Nutzer angenehmer für die Augen und spart zudem Energie auf Geräten mit OLED-Displays. Auch Wikipedia bietet diese Option an – sowohl im Browser am PC als auch in der App auf dem Handy. Hier erfahrt ihr, wie ihr den Dark-Mode bei Wikipedia aktiviert und welche Probleme es aktuell noch gibt.

Dark-Mode in der Wikipedia-App auf dem Handy aktivieren

In der mobilen Wikipedia-App ist der Dark-Mode für alle Sprachen verfügbar und lässt sich unabhängig eurer System-Einstellungen anpassen.

Öffnet die Wikipedia-App auf eurem Handy. Ruft die Einstallungen auf, indem ihr unten rechts auf das Menü-Symbol „≡ Mehr“ tippt und „Einstellungen“ auswählt. © Screenshot: GIGA Unter „Allgemein“ findet ihr die Option „Farbschema der App“, tippt darauf. Hier könnt ihr unter „Farbschema“ zwischen den vier Optionen „Weiß“, „Sepia“, „Dunkel“ und „Schwarz“ wählen, wobei die letzteren beiden einen Dark-Mode darstellen. © Screenshot: GIGA Darunter könnt ihr auch Aktivieren oder Deaktivieren, ob sich die App an das allgemeine Farbschema eures Handys halten soll.

Dark-Mode am PC im Browser aktivieren

Aktuell lässt sich Wikipedia am PC im Browser nur in bestimmten Sprachen wie Englisch in den Dark-Mode versetzen. Dazu ist die Funktion noch in der Beta und kann zu Anzeigefehlern (beispielsweise bei Bildern) führen. Wenn ihr den Dark-Mode im Browser ausprobieren wollt, könnt ihr das wie folgt machen:

Ruft die englischsprachige Wikipedia oder einen bestimmten Artikel in der Sprache auf. Klickt oben rechts auf das Brillen-Symbol. © Screenshot: GIGA Hier könnt ihr jetzt im „Appearance“-Menü von „Light“ auf „Dark“ stellen, um Wikipedia in den Dark-Mode zu versetzen. © Screenshot: GIGA Zusätzlich könnt ihr hier auch die Textgröße auswählen und unter „Width“ einstellen, ob mehr der Bildschirmbreite für die Darstellung des Inhalts genutzt werden soll.

