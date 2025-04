Apple führt Samsung vor: Das ist dem iPhone-Hersteller noch nie gelungen

Ein historischer Wendepunkt erschüttert die Smartphone-Branche: Zum ersten Mal in der Geschichte hat Apple Samsung den Spitzenplatz bei den Smartphone-Verkaufszahlen im ersten Quartal abgenommen. Während die iPhones um 4 Prozent zulegten, musste der koreanische Konkurrent trotz der Einführung der neuen Galaxy-S25-Serie einen Rückgang von 5 Prozent verkraften. Der Kampf um die Vormachtstellung im Smartphone-Markt erreicht damit eine neue Dimension.

Apple schlägt Samsung zum ersten Mal im 1. Quartal

Die Erfolgsgeschichte des iPhone-Herstellers basiert vor allem auf dem starken Wachstum in neuen Märkten. Während Apple in den traditionellen Hochburgen USA und Europa Einbußen hinnehmen musste, verzeichnete das Unternehmen in Japan, Indien, dem Nahen Osten, Afrika und Südostasien zweistellige Zuwachsraten. Das neue Budget-Modell iPhone 16e erwies sich laut Counterpoint Research dabei als echter Türöffner in preissensiblen Märkten.

Apple hat Samsung erstmals geschlagen. (© Counterpoint Research)

Für Samsung ist der Verlust der Marktführerschaft bei Smartphones ein harter Schlag, doch das Unternehmen gibt sich kämpferisch. Der Start der Galaxy-S25-Serie und eine verhaltene Nachfrage zu Jahresbeginn drückten zwar auf die Zahlen. Allerdings zog das Geschäft zum Ende des Quartals deutlich an – besonders das Flaggschiff Galaxy S25 Ultra (Test) erfreut sich wachsender Beliebtheit. Zusätzlichen Rückenwind verspricht sich Samsung von den kürzlich eingeführten A-Serie-Modellen wie dem Galaxy A56 (Test).

Chinesische Smartphone-Hersteller holen auf

Die Verwerfungen im Smartphone-Markt betreffen nicht nur die beiden Giganten Apple und Samsung. Chinesische Hersteller wie Xiaomi, Vivo, Oppo und Honor sowie Motorola gewinnen in verschiedenen Regionen an Boden. Gleichzeitig zeichnet sich für 2025 ein genereller Marktrückgang ab. Wirtschaftliche Unsicherheiten und drohende Handelskonflikte dämpfen die Kauflaune, während Verbraucher ihre Smartphones immer länger nutzen. Der Blick auf die kommenden Quartale wird also besonders spannend.

Das leistet das iPhone 16e:

Das neue iPhone 16e – Apples Vorstellung

