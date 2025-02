Vergiss das iPhone SE 4 – Apple hat gerade ein anderes Smartphone vorgestellt

Die Gerüchteküche lag goldrichtig, denn statt eines iPhone SE 4 bekommen wir von Apple jetzt eine komplett neue Variante des iPhone 16. Doch es ist nicht nur der neue Name, der überrascht – über ein Detail freuen wir uns ganz besonders.

iPhone 16e statt iPhone SE 4: Apple schafft Tatsachen

Letzte Woche kündigte Apple-Chef Tim Cook für den heutigen Tag eine Produktneuheit an. Branchenkenner waren sich einig, dass sich dahinter nur das neue iPhone SE der vierten Generation verbergen konnte. Dann aber kam ein neuer Name ins Spiel – und tatsächlich: Apple schickt das SE in die Rente und bringt das neue Budget-Smartphone als „iPhone 16e“ auf den Markt (Quelle: Apple).

Endlich schaut auch Apples günstigstes iPhone wie ein modernes Handy aus – Vollformat-Display (6,1 Zoll) mit Face ID und Display-Kerbe (Notch) inklusive. Auf eine „Dynamic Island“ wie die anderen Modelle muss das iPhone 16e jedoch verzichten. Ebenso auf die neuartige Kamerasteuerung an der Seite. Was uns jedoch besonders freut: Apple integriert die multifunktionale Aktionstaste – sehr gut! Zuletzt war sich die Gerüchteküche in diesem Punkt nicht ganz einig.

Schaut schick aus, das neue iPhone 16e. (© Apple)

Doch was macht das iPhone 16e denn dann zu einem Mitglied der iPhone-16-Familie? Abseits vom Design, dem Gehäuse aus Aluminium und der Rückseite aus Glas sind es die inneren Werte, die aus dem kolportierten iPhone SE 4 am Ende ein iPhone 16e machen. Im Fokus steht dabei Apples A18-Chip – den gibt es auch im regulären iPhone 16. Einzige Einschränkung: Die GPU (Grafikeinheit) muss im neuen Modell mit 4 statt 5 Rechenkernen auskommen.

Das neue iPhone 16e im Detail:

Das neue iPhone 16e – Apples Vorstellung

Doch das Wichtigste: Das neue iPhone 16e ist kompatibel zu Apple Intelligence. Auch wenn Apple es nicht explizit sagt, lässt dies vermuten, dass das neue Handy über 8 GB an Arbeitsspeicher verfügt. Übrigens: Nebenbei bestätigt der Hersteller ganz offiziell, dass die hauseigene KI endlich ab Anfang April auch in Deutschland zur Verfügung steht.

Auch die Hauptkamera auf der Rückseite bedient sich des 48-Megapixel-Sensors, der ebenso im iPhone 16 zu finden ist. Allerdings gibt es für die Kundinnen und Kunden nur ein einzelnes Objektiv, dennoch bewirbt Apple die Kamera mit zwei „Brennweiten“ und Zoom als „2-in-1-Kamera-System“ – gedankt sei es der hohen Auflösung, die entsprechende Reserven hat.

Lightning ist Geschichte – das neue iPhone 16e verfügt natürlich über einen USB-C-Anschluss. (© Apple)

Das iPhone 16e hat aber auch etwas, was derzeit kein anderes iPhone und kein anderes Gerät aus Cupertino besitzt: C1, das erste von Apple entwickelte Mobilfunkmodem. Apple verweist diesbezüglich auf eine „bahnbrechende Batterielaufzeit“. In der Praxis soll das neue Handy beispielsweise ganze 26 Stunden bei der reinen Videowiedergabe durchhalten können.

Preise und Verfügbarkeiten

Für das neue iPhone 16e möchte Apple mindestens 699 Euro haben – ein Stück teurer als das vorherige iPhone SE. Immerhin verfügt das neue Modell vom Start weg über 128 GB Speicher. Wer mehr benötigt, muss auch mehr zahlen. Die Variante mit 256 GB kostet bei Apple 829 Euro, für 1.079 Euro gibt es dann das Spitzenmodell mit 512 GB. Für ein angebliches Budget-Smartphone ganz schön happig.

Bei den Farben herrscht weitaus weniger Auswahl – Schwarz oder Weiß, farbenfrohe Alternativen finden sich nicht. Wer es bunt mag, muss halt zu den ebenso neu vorgestellten Schutzhüllen greifen. Vorbestellungen nimmt Apple am Freitag, dem 21. Februar, um 14 Uhr entgegen (bei Apple ansehen). Tatsächlich erhältlich ist das neue iPhone 16e eine Woche später, am 28. Februar.