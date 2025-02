iPhone SE 4: Apple enthüllt Termin – jetzt im Kalender markieren!

Die ganze Welt wartet auf das neue iPhone SE 4. Eigentlich wurde es bereits in dieser Woche erwartet, doch bei Apple tat sich nichts. Jetzt aber kündigt Apple-Chef Tim Cook ganz offiziell eine ominöse Produktvorstellung für die kommende Woche an. Für Brancheninsider Mark Gurman kann das nur eins bedeuten.

iPhone SE 4: Apple-Chef kündigt Produktlaunch an

Ab sofort müssen wir uns nicht mehr allein auf die Gerüchteküche verlassen, denn in einem Beitrag auf X, ehemals Twitter, kündigt Apple-Boss Tim Cook höchstpersönlich eine Produkteinführung für den kommenden Mittwoch, den 19. Februar, an. Seine Worte: „Macht euch bereit, das neueste Mitglied der Familie kennenzulernen.“ Abgerundet wird dies mit dem Hashtag „AppleLaunch“ und einem kurzen Video, das ein animiertes Apple-Logo zeigt.

Mehr verrät Cook an dieser Stelle nicht. Weder erfahren wir eine Uhrzeit, noch wird klar, um welches Produkt es sich handelt. Für Apple-Kenner und Bloomberg-Reporter Mark Gurman ist die Sachlage jedoch eindeutig. Er erwartet von Apple am kommenden Mittwoch nicht mehr und nicht weniger als die Präsentation des neuen iPhone SE der vierten Generation (Quelle: X, ehemals Twitter). Zuvor hatte der Insider die Vorstellung des iPhone SE 4 bereits für diese Woche prognostiziert, korrigierte sich später jedoch und nahm schließlich die nächste Woche ins Visier.

Es scheint, als liege er damit nicht falsch. Theoretisch gibt es jedoch noch weitere potenzielle Produktneuheiten, die Apple präsentieren könnte. Beispielsweise werden in den kommenden Wochen beziehungsweise Monaten noch ein MacBook Air mit M4-Chip, ein neues iPad Air, ein neues günstiges Einsteiger-iPad, der Nachfolger der aktuellen AirTags und ein gänzlich neues smartes Home-Hub erwartet. Am wahrscheinlichsten ist jedoch in der Tat das iPhone SE 4.

iPhone SE 4 kommt im Heute an

Das günstige Smartphone soll in diesem Jahr endlich ein modernes Design erhalten. Dicke Ränder und der Homebutton müssen weichen. Stattdessen orientiert sich das Design am iPhone 14 mit einem entsprechend randlosem Display. Unter der Haube wird der Apple A18 nebst 8 GB Arbeitsspeicher stecken. Damit besitzt auch das günstigste iPhone derart viel Leistung, dass Apple Intelligence kein Problem mehr darstellt.

Bei der rückwärtigen Kamera müssen Nutzerinnen und Nutzer jedoch Kompromisse eingehen – es bleibt bei einer Linse. Allerdings kann der Sensor wie beim iPhone 16 auf 48 Millionen Pixel zugreifen.

Ein Apple-Event sollte man für den kommenden Mittwoch übrigens nicht erwarten. Apple dürfte seine Neuheiten eher per Pressemitteilung ankündigen – eventuell zusammen mit einem entsprechenden Ankündigungsvideo auf YouTube. Zuletzt nutzte man dieses Mittel im vergangenen Herbst bei der Einführung des neuen iMac, Mac Mini und MacBook Pro.

Für dieses Jahr werden einige Neuheiten von Apple erwartet:

