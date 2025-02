iPhone SE 4: Apple setzt plötzlich andere Prioritäten

Wer sich bereits diese Woche auf das neue iPhone SE der vierten Generation freute, muss sich wohl leider in Geduld üben. Einem neuen Bericht zufolge wird Apple das günstige Smartphone nun eventuell doch erst in der kommenden Woche vorstellen. Für die plötzliche Meinungsänderung gibt es gute Gründe.

iPhone SE 4: Apples Vorstellung in dieser Woche ungewiss

Der meist gut informierte Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman versprach uns für diese Woche die vorzeitige Vorstellung des neuen iPhone SE 4. Nun jedoch korrigiert er seine Aussage. Demnach würde das neue Handy nun doch erst „bis nächste Woche angekündigt werden“ – hört sich also nicht mehr so sicher an (Quelle: Mark Gurman via X, ehemals Twitter).

Stattdessen gibt es jetzt für Apple andere Prioritäten. So soll noch heute eine kleinere Ankündigung kommen. Details dazu verrät der Experte aber nicht. Meist erreichen uns derartige Nachrichten hierzulande zum späteren Nachmittag beziehungsweise frühen Abend. Doch damit nicht genug: Gurman schreibt: „Am Freitag werden die Verantwortlichen der Apple Vision Pro mit der Presse über eine bevorstehende Ankündigung sprechen.“ Doch auch dazu fehlt es im Moment an erklärenden Details.

Zuletzt wurde es ziemlich still um das Headset. Apple soll derzeit sogar die Produktion aufgrund der geringen Nachfrage gestoppt haben. Eventuell gibt es ja in dieser Richtung etwas Offizielles zur Apple Vision Pro zu vermelden. Bezüglich des neuen MacBook Air verweist Gurman auf eine Vorstellung in den kommenden Wochen. Dies spricht also klar gegen eine gemeinsame Präsentation mit dem iPhone SE 4.

Preisverfall erst nach einem halben Jahr

Derweil wagen die Preis-Experten von guenstiger.de bereits jetzt eine erste Prognose zum künftigen Preisverfall des neuen iPhone SE 4. Zu diesem Zweck hat man sich den Preisverlauf sowohl beim iPhone SE des Jahrgangs 2020 als auch des aktuellen Modells aus dem Jahr 2022 angeschaut. Bei beiden kam es erst nach über einem halben Jahr zu einer markanten Ersparnis im Handel.

Nicole Berg, Head of Communications bei guenstiger.de, merkt an: „Wir gehen davon aus, dass Schnäppchenjäger beim iPhone SE 2025 einen langen Atem mitbringen müssen, da die Preise wie bereits bei den Vorgängern nur langsam sinken werden.“ Am Ende steht ein Ratschlag: „Wer richtig sparen will, sollte sechs bis sieben Monate nach Marktstart des neuen iPhone SE die Angebote prüfen.“

Sparprofis kommen demnach frühestens zum Spätsommer beziehungsweise Frühherbst zum Zug. Bis dahin dürften die Preise relativ stabil bleiben.

Wird bald abgelöst – das aktuelle iPhone SE:

iPhone SE 3: Apples neuer Smartphone-Einstieg

