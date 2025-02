Apple warnt iPhone-Nutzer: Notfall-Update sofort installieren!

Vor wenigen Stunden veröffentlichte Apple ein kleines, aber wichtiges Update für iPhone und iPad. Abseits der üblichen Fehlerbehebungen enthält die Aktualisierung auf iOS 18.3.1 und iPadOS 18.3.1 auch einen wichtigen Sicherheits-Fix. Dieser behebt eine Sicherheitslücke, die in der Praxis bereits ausgenutzt wird. Entsprechend energisch fällt Apples Warnung aus.

Apple stopft iPhone-Sicherheitslücke mit Update auf iOS 18.3.1

Vor etwas mehr als zwei Wochen gab Apple das Update auf iOS 18.3 frei. Eine erste Vorabversion von iOS 18.4 ist zwar noch nicht in Sicht, aber jetzt veröffentlicht der iPhone-Hersteller zunächst iOS 18.3.1. Zeitgleich erscheinen mit dem iPhone-Update weitere Aktualisierungen für iPad, Mac und Co. – iPadOS 18.3.1, watchOS 11.3.1, macOS 15.3.1 Sequoia und visionOS 2.3.1 stehen ebenso zur Verfügung.

Die Installation der Updates wird allen Nutzerinnen und Nutzern dringend und schnellstens empfohlen. Für die Eile gibt es einen guten Grund. Laut Apple wird mit iOS 18.3.1 und iPadOS 18.3.1 nämlich eine Sicherheitslücke behoben, die den sogenannten eingeschränkten USB-Modus auf einem gesperrten Gerät einfach deaktivieren kann. Diese Schwachstelle wurde in der Praxis bereits ausgenutzt und gezielt gegen bestimmte Personen eingesetzt, so Apple in einem Begleitschreiben (Quelle: Apple via MacRumors).

Möchte man sich derartigen Angriffen nicht aussetzen, sollte man das Notfall-Update auf iOS 18.3.1 und iPadOS 18.3.1 sofort installieren. Wichtig zu wissen: Für eine Reihe von iPads – iPad Pro (12,9 Zoll, 2. Generation), iPad Pro (10,5 Zoll) und iPad (6. Generation) – steht ab sofort eine spezielle Version von iOS 17 zur Verfügung. Nutzer müssen demnach iPadOS 17.7.5 wählen, da eine Aktualisierung auf iOS 18 nicht möglich ist.

Update-Verweigerer haben keine Wahl mehr

Wichtig: Eine Version von iOS 17.7.5 fürs iPhone existiert nicht. Wer ein iPhone verwendet, auf dem noch iOS 17.7.2 (veröffentlicht im Dezember 2024) oder eine ältere Version läuft, muss jetzt zwangsweise auf iOS 18.3.1 aktualisieren. Eine freie Wahl wie im letzten Jahr gibt es für „Update-Muffel“ nun nicht mehr. Ältere iPhones, die nicht mehr kompatibel mit iOS 17 sind und somit nicht auf iOS 18 aktualisiert werden können, sollten aus Sicherheitsgründen wohl besser nicht mehr für sensible Dinge verwendet werden.

iOS 18 bietet einige neue Funktionen:

