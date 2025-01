iOS 18.3 veröffentlicht: Keine Spur mehr von Apples neuer iPhone-App im Update

Nun ist es endlich soweit: Apple gibt das Update auf iOS 18.3 für alle Nutzer frei. Nicht mit dabei ist allerdings eine neue iPhone-App, für die es zuvor Hinweise in einer der frühen Beta-Versionen gab. Apple verliert darüber weiterhin kein Wort, und das Warten geht weiter.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 28.01.2025: Seit wenigen Stunden steht das erwartete Update auf iOS 18.3 fürs iPhone und iPadOS 18.3 fürs iPad bei Apple zur Verfügung. Begleitend dazu veröffentlicht Apple ebenso Aktualisierungen für den Mac (macOS 15.3), die Apple Watch (watchOS 11.3), die Apple Vision Pro (visionOS 2.3) und das Apple TV (tvOS 18.3). Hierzulande beschränkt sich Apple in erster Linie auf kleinere Verbesserungen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates. In den USA hingegen erwarten die Nutzerinnen und Nutzer wieder zahlreiche neue Funktionen für Apple Intelligence, beispielsweise neue Features für Visual Intelligence. Wie bereits vermutet, finden sich im Update auch neue Bildschirmhintergründe zur diesjährigen Black-Unity-Kampagne. Was allerdings fehlt, ist die von Apple im stillen Kämmerlein entwickelte iPhone-App mit dem Namen „Invites“. Von dieser fehlt jede Spur. Eine Veröffentlichung erfolgt somit frühestens mit dem kommenden Update auf iOS 18.4 beziehungsweise eventuell erst mit iOS 19 im Herbst.

Anzeige

Originaler Artikel vom 09.01.2025:

Apple arbeitet an neuer Einladungs-App fürs iPhone

Apple mag zwar schweigen, doch die Beweise sind erdrückend. Bereits in einer früheren Beta-Version von iOS 18.2 tauchten nämlich Hinweise auf eine neue iPhone-App mit dem Namen „Invites“ auf. Laut den Reportern von 9to5Mac wurde der gefundene Code zwar aus der finalen Version im Dezember entfernt, ist nun aber in der aktuellen zweiten Beta-Version von iOS 18.3 erneut enthalten (Quelle: 9to5Mac).

Anzeige

Mittlerweile wurde der Code von 9to5Mac näher begutachtet. Die Kollegen kommen zum Schluss, dass die App den Nutzern helfen soll, Meetings und persönliche Veranstaltungen zu organisieren. All dies kann zwar bereits auch Apples eigene Kalender-App, allerdings dürfte die neue Einladungs-App einige zusätzliche Funktionen und ein hübscheres Interface bieten. Gleichfalls wird es für die Invites-App eine Integration mit der iCloud geben, und sogar eine Webversion auf iCloud.com soll verfügbar sein.

Viele offene Fragen zum Projekt

Ganz konkret zeigt die App eine Liste von Personen an, die zu einem Event eingeladen wurden und die ihre Teilnahme bereits bestätigt haben. Die Experten von 9to5Mac verweisen jedoch darauf, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch immer nicht ganz klar ist, ob Invites am Ende tatsächlich eine eigenständige iPhone-App sein wird oder ob Apple eventuell plant, sie in andere Teile des Systems zu integrieren, beispielsweise als Mini-App innerhalb von Apples Nachrichten-App.

Anzeige

Apple selbst hat „Invites“ bisher weder auf der WWDC im letzten Jahr noch in der Zeit danach erwähnt. Dies kann eigentlich nur bedeuten, dass sich der Hersteller noch nicht ganz sicher ist. Es ist also durchaus denkbar, dass Apple momentan nur mit der Idee experimentiert. Letztlich könnte die App noch verworfen oder gar erst in einer zukünftigen Version von iOS integriert werden, beispielsweise innerhalb von iOS 19.

iOS 18 ist seit September 2024 das aktuelle iPhone-System:

Das ist neu in iOS 18 Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.