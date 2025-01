iOS 18.3: Apple nimmt doch noch Anpassungen vor dem iPhone-Update vor

Die Release-Candidate-Versionen der kommenden Updates für iOS 18.3 und iPadOS 18.3 wurden bereits letzte Woche Entwicklern bereitgestellt. Damit ist klar: Das iPhone- und iPad-Update steht kurz vor der Veröffentlichung. Doch nun nimmt Apple wohl doch noch letzte Änderungen an den Updates vor. Warum?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 27.01.2025: Wie MacRumors unter Berufung auf eine vertrauliche Quelle berichtet, hat sich Apple wohl doch noch entschieden, kleine Änderungen am ursprünglichen „Release Candidate“ von iOS 18.3 fürs iPhone vorzunehmen. So soll sich die endgültige Build-Nummer für Apples kommende Updates iOS 18.3 und iPadOS 18.3 von 22D60 auf 22D61 ändern, was die eine oder andere kleinere Änderung impliziert. Es gibt allerdings keine Informationen, was diese am Ende sein könnten. Die Kollegen von MacRumors spekulieren diesbezüglich über ein neues iPhone-Hintergrundbild zur diesjährigen Black Unity-Kampagne. Ähnlich ging Apple nämlich auch im letzten Jahr schon vor.

Anzeige

Originalartikel vom 22.01.25:

iOS 18.3 fürs iPhone ist fertig: Apple bereitet Release in wenigen Tagen vor

Seit Dezember letzten Jahres, kurz nach dem Release von iOS 18.2, arbeitet Apple mit Hochdruck am nächsten größeren Service-Update für iPhone und iPad. Zwischenzeitlich erschien noch iOS 18.2.1, doch bei Apple liegt der Fokus auf der Bereitstellung von iOS 18.3.

Anzeige

Jetzt gibt Apple den sogenannten „Release Candidate“ heraus. Dabei handelt es sich um die endgültige Version der Software, die in naher Zukunft für die Öffentlichkeit freigegeben wird – vorausgesetzt, es werden keine weiteren Fehler gefunden. In der Vergangenheit kam es in diesem Fall schon mal vor, dass Apple einen weiteren „Release Candidate“ bereitstellte.

Läuft aber alles nach Plan, können wir wohl in der kommenden Woche mit der Veröffentlichung von iOS 18.3 fürs iPhone und iPadOS 18.3 fürs iPad rechnen – höchstwahrscheinlich bereits in der ersten Wochenhälfte.

Was ist neu in iOS 18.3?

Das Update von iOS 18.3 beinhaltet nur einige kleinere Neuerungen für Apple Intelligence. Diese sind hierzulande noch nicht relevant, da Apples KI erst im Laufe des Frühjahrs für die EU freigegeben wird. Bis dahin müssen wir darauf verzichten. Was uns allerdings erreicht, sind diverse Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Beispielsweise wiederholt der Taschenrechner die letzte mathematische Operation, wenn man erneut auf das Gleichheitszeichen tippt – clever.

Anzeige

Darüber hinaus wird Apple mit iOS 18.3 erneut eine Vielzahl von Sicherheitslücken schließen. Allein deshalb wird allen Nutzerinnen und Nutzern die Installation empfohlen.

Übrigens: Nicht nur iPhone- und iPad-Nutzer dürfen sich in der kommenden Woche auf Updates freuen. Apple versorgt auch seine anderen Geräte mit Aktualisierungen. So wurden jetzt auch die Release-Candidate-Versionen von macOS 15.3, watchOS 11.3, tvOS 18.3 und visionOS 2.3 Entwicklern bereitgestellt. Apple bleibt sich also treu und bringt die gesamte Produktpalette in einem Rutsch auf den aktuellen Stand.

iOS 18 – seit Monaten das aktuelle System auf dem iPhone:

Das ist neu in iOS 18 Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.