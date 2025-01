iPhone 17: Apple beim Kopieren erwischt – neues Bild sorgt für Diskussionen

Noch hat niemand Apples iPhone 17 tatsächlich gesehen. Doch nun ist plötzlich das Bild eines angeblichen Bauteils aufgetaucht. Dieses deutet darauf hin, dass sich Apple beim neuen Design stark von der Konkurrenz hat inspirieren lassen. Kann das sein?

iPhone 17: Rückseite von Apples Air-Modell aufgetaucht

Frühestens im September wird Apple erwartungsgemäß das neue iPhone 17 präsentieren. Gerüchte und Berichte zur neuen Smartphone-Familie gibt es genügend, handfeste Beweise eher weniger. Der bekannte Leaker „Majin Bu“ meint, einen solchen Beweis fürs neue Design jetzt vorliegen zu haben.

Er veröffentlichte die rückwärtige Aufnahme eines angeblichen Gehäusebauteils des neuen iPhone 17 Air – also jenes ultradünnen Modells, welches am Ende das bisherige Plus-Modell des iPhone 16 ersetzen könnte (Quelle: Majin Bu). Das verschwommene und teils verpixelte Bild zeigt deutlich eine pillenförmige, erhöhte Kameraleiste an der Oberseite. Links befindet sich in der Leiste ein kreisförmiger Ausschnitt, der für eine einzelne Rückkamera bestimmt zu sein scheint. Auf der rechten Seite der Leiste sind scheinbar ein LED-Kamerablitz und eine kleine Mikrofonöffnung integriert.

Das hier gezeigte Design einer horizontalen Kameraphalanx deckt sich mit vergleichbaren Berichten aus der Gerüchteküche zum iPhone 17 Pro. Im Gegensatz dazu gilt das ultradünne „iPhone 17 Air“ jedoch als das einzige Modell der iPhone-17-Reihe, das voraussichtlich nur mit einer einzelnen Rückkamera ausgestattet sein wird.

Streitpunkt: Apple bedient sich bei Google!

Wenn sich dieses Bild am Ende als korrekt herausstellen sollte, liegt es nahe, dass Apple auf eine übereinstimmende Designsprache für die gesamte Modellpalette des iPhone 17 zurückgreift. Gleichfalls ließen sich dann Apples offensichtliche Kopierversuche nicht wegdiskutieren. Es gibt nämlich bereits Android-Telefone mit vergleichbaren Kameraleisten, allem voran das Pixel 9 von Google.

Apple müsste es sich also gefallen lassen, in diesem Fall in gewisser Weise als Plagiator dazustehen. Das wäre bemerkenswert, war es in der Vergangenheit doch oftmals Apples Konkurrenz, die das Design des iPhones zu imitieren versuchte.

Noch ist aber nicht sicher, ob das gezeigte Bild authentisch ist. Majin Bu hat bisher eine gemischte Erfolgsbilanz. Es lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt also nicht mit Sicherheit sagen, ob der Leak echt ist oder nur eine einfache Fälschung. Weitere Berichte und auch Bilder in den kommenden Wochen und Monaten werden hier die Auflösung bringen. Derweil diskutiert die Szene hitzig über die jüngste Aufnahme.

Apples mögliche Vorlage für die Kamerasektion des neuen iPhone 17?! Der Verdacht steht im Raum:

