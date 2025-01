iPhone 17: Apples neue Smartphones könnten teurer denn je werden

Bis Apple das neue iPhone 17 vorstellt, vergeht zwar noch mehr als ein halbes Jahr, doch schon jetzt deutet viel auf eine spürbare Preiserhöhung hin. Zwei mögliche Gründe haben Experten dafür im Vorfeld ausgemacht. Allein ein Modell des iPhone 17 wird Apple wohl nicht teurer machen.

Preiserhöhung fürs iPhone 17 wahrscheinlich

Fünf neue Smartphones wird Apple in diesem Jahr vorstellen. Den Anfang macht in wenigen Monaten bereits das iPhone SE 4. Schon dessen Preis dürfte ein wenig steigen. Doch es bleibt wohl nicht bei dieser Preiserhöhung. Die Kollegen von 9to5Mac sehen nämlich deutliche Anzeichen für höhere Preise auch beim künftigen iPhone 17.

Ursache hierfür wäre zunächst die erhöhte Nachfrage ausgerechnet nach den teuersten iPhones. Apples Pro-Modelle waren ja schon immer recht beliebt, doch der Trend scheint sich beim iPhone 16 nochmals zu verstärken. In einigen Märkten, beispielsweise China, wählten Kundinnen und Kunden vor allem die High-End-Modelle und sind nach wie vor bereit, mehr Geld auszugeben. Für Apple wäre es nur konsequent, auf diese höhere Nachfrage mit steigenden Preisen zu reagieren. Warum Geld verschenken, das man mitnehmen kann?!

Ein weiterer Grund für steigende Preise sehen die Experten im iPhone 17 Air. Das neue ultradünne Modell wird zwar das iPhone Plus im Portfolio ersetzen, dies bedeutet aber nicht, dass es automatisch den gleichen Preis haben wird. Zeitweise war schon eine Positionierung oberhalb der Pro-Modelle im Gespräch, doch diese Befürchtungen werden sich eher nicht bewahrheiten. Dennoch wird erwartet, dass das iPhone 17 Air mehr kosten wird als ein iPhone 16 Plus. Es würde sich wohl preislich direkt unter der Pro-Reihe ansiedeln.

Basismodell könnte davonkommen

Aus den genannten Gründen dürften die Preise des iPhone 17 entsprechend steigen. Einzige Ausnahme: das Standardmodell des iPhone 17. Laut den Experten ist die Basisversion ohnehin nicht die beliebteste und steht mit dem neuen iPhone SE 4 in starker Konkurrenz. Viel teurer kann Apple diese Variante also nicht machen. Wenn es hier dennoch zur Preiserhöhung kommen sollte, dürfte diese sehr moderat ausfallen.

Für die neue Modellreihe des iPhone 17 werden daher die folgenden Startpreise erwartet:

iPhone 17: 799 oder 849 US-Dollar (iPhone 16: 799 US-Dollar)

799 oder 849 US-Dollar (iPhone 16: 799 US-Dollar) iPhone 17 Air: 999 US-Dollar (iPhone 16 Plus: 899 US-Dollar)

999 US-Dollar (iPhone 16 Plus: 899 US-Dollar) iPhone 17 Pro: 1.099 US-Dollar (iPhone 16 Pro: 999 US-Dollar)

1.099 US-Dollar (iPhone 16 Pro: 999 US-Dollar) iPhone 17 Pro Max: 1.299 US-Dollar (iPhone 16 Pro Max: 1.199 US-Dollar)

Was all dies dann für uns in Europa bedeutet? Aktuell hat der Euro gegenüber dem US-Dollar im Vergleich zum September 2024 an Wert verloren. Sollte sich dieser Trend im Laufe des Jahres noch fortsetzen, könnten die Preise in Deutschland zusätzlich noch steigen, da Apple etwaige Währungsverluste kompensieren muss.

Die Pro-Reihe des iPhones ist aktuell besonders gefragt:

