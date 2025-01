Neue Warnung an iPhone-Nutzer: Niemals auf solche SMS antworten!

Seit einigen Monaten nimmt eine perfide Phishing-Methode vermehrt zu, die gezielt auf Nutzerinnen und Nutzer eines iPhones abzielt. Wer leichtfertig auf eine bestimmte Art von SMS antwortet, setzt sich bösartigen Links und Betrügereien aus. Doch wie gehen die Cyberkriminellen konkret vor, und wie kann man sich schützen?

Neue SMS-Angriffe auf iPhone-Nutzer

Eine neue Social-Engineering-Taktik macht gerade unter iPhone-Nutzern die Runde, berichtet BleepingComputer. Die Betrüger nutzen dabei eine Sicherheitsfunktion in Apples Nachrichten-App (iMessage) aus, die normalerweise automatisch Links von unbekannten Absendern deaktiviert. Dabei werden Links von unbekannten Absendern in einer SMS aktiv und anklickbar, sobald Nutzerinnen und Nutzer auf diese Nachrichten antworten oder den Absender zu ihren Kontakten hinzufügen.

Genau diesen Umstand machen sich die Kriminellen zunutze. Sie verschicken nämlich SMS mit entsprechenden Phishing-Links an Besitzer von iPhones und geben sich als vertrauenswürdige Organisationen aus. Am Ende der Nachrichten fordern die Betrüger die Empfänger der SMS auf, mit einem „Y“ (für Yes, also ja) zu antworten, um vermeintlich legitime Links zu „aktivieren“.

Wenn man an dieser Stelle darauf hineinfällt, aktiviert man nicht nur die in der Nachricht enthaltenen Links, sondern gibt den Akteuren auch zu verstehen, dass man leichtgläubig auf künftige Betrügereien hereinfallen wird. So sammeln die Kriminellen kurzerhand Telefonnummern von leichten Opfern.

Zwei notwendige Gegenmaßnahmen

Besonders weniger technisch versierte Menschen könnten auf diesen Trick hereinfallen. Ältere oder weniger erfahrene Benutzer sind also besonders anfällig für diese Taktik. Wie kann man sich schützen? Ganz einfach: Niemals auf derartige Nachrichten von unbekannten Absendern antworten. Ist man sich nicht sicher, kann man noch immer auf direktem Wege die vermeintliche Organisation oder das Unternehmen kontaktieren. Die SMS allerdings bleibt in diesem Falle immer unbeantwortet.

Eine weitere Möglichkeit ist die Filterung von Nachrichten. So werden Nachrichten von Personen, die sich nicht in den eigenen Kontakten befinden, in eine separate Liste geordnet und sind in der Nachrichten-App einfacher zu identifizieren. Die entsprechende Option findet sich innerhalb der Einstellungen auf dem iPhone. Innerhalb dieser zu den Apps herunterscrollen und auf „Nachrichten“ tippen. Dann nochmals scrollen bis zum Punkt „Unbekannte Absender filtern“. Ist dieser aktiviert, landen die Nachrichten fortan in der bereits erwähnten Liste.

