Es reicht! Facebook-Konto löschen – ganz schnell

Wer sein Facebook-Konto löschen will, wird von dem Dienst nicht sofort in die Freiheit entlassen. Aber nach einer Wartefrist ist das Konto endgültig Geschichte. Hier lest Ihr, wie das geht und welche Alternativen ihr habt.

Angesichts der Fülle der Social Media Dienste überlegen mittlerweile nicht wenige, ob sie nicht bei Facebook kündigen und sich lieber auf etwas anderes konzentrieren sollen. Auch Sicherheitsbedenken spielen hier eine Rolle. Und nicht zuletzt werden die immer gleichen Bilder, Wetter- und Urlaubsmeldungen irgendwann auch langweilig. Das Facebook-Konto zu löschen ist relativ leicht und immerhin gewährt euch der Dienst noch eine Frist zum Nachdenken. Doch dann hat euch die Freiheit wieder.

Bei Facebook kündigen - so geht's

Will jemand sofort und unwiderruflich bei Facebook kündigen, so ist das schnell erledigt. Zu diesem Zweck hat Facebook eine spezielle Seite eingerichtet. Ihr finddet sie unter:

Erst mal müsst ihr das Facebook-Konto deaktivieren. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hier könnt ihr auf „Konto löschen“ klicken und ein paar Klicks später und nach Eingabe eines Sicherheitscodes ist das Facebook-Konto gelöscht.

Allerdings nicht sofort und vollständig! Wie ihr nämlich seht, wenn ihr die Kontolöschung abschickt, setzt euch Facebook noch eine Frist. 14 Tage könnt ihr noch nachdenken, ob ihr es wirklich ernst meint. So lange werden alle Postings und Bilder gespeichert und ihr könnt jederzeit wieder einloggen.

Du willst bei Facebook kündigen? Nicht so schnell…

Sollte man in dieser Zeit wieder mit seiner Kombination aus E-Mail-Adresse und Passwort einloggen, wird Facebook den Löschprozess abbrechen. Natürlich könnt ihr zu einem späteren Zeitpunkt wieder versuchen, bei Facebook zu kündigen.

Facebook-Konto nicht löschen sondern deaktivieren

Als Alternative zur Kündigung - selbst unter Berücksichtigung der 14-tägigen Löschfrist - bietet Facebook an, das Konto zu deaktivieren. Anstatt also bei Facebook zu kündigen, wird das Konto in einen Schlaf versetzt.

In diesem Zustand sperrt Facebook das Profil und andere können es nicht mehr betrachten. Auch das Foto neben alten Kommentaren verschwindet. Allerdings ist man nicht völlig abgetaucht. So ist man immer noch in den offenen Freundeslisten seiner Freunde zu sehen und kann sogar von Freunden zu Veranstaltungen eingeladen werden. Im Grunde also eine mehr als halbherzige Lösung. Genausogut könnte man einfach nicht mehr einloggen. Aber wer eben nicht bei Facebook kündigen und stattdessen etwas weniger präsent sein will, der kann das Facebook-Konto auch deaktivieren.

Nach Anklicken eines Grundes und letztmaliger Eingabe des Passwortes ruht das Konto. Immerhin hat man so aber weiterhin den kompletten Zugriff auf alle alten Daten.

Kleiner Tipp: In den Facebook-Einstellungen gibt es unten einen Link mit der Bezeichnung „Lade eine Kopie deiner Facebook-Daten herunter“. Hier könnt ihr veranlassen, dass Facebook all eure geposteten Bilder, die Nachrichten und Chats zu einem Paket schnürt, das ihr dann downloaden könnt.

