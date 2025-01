RedNote: Was ist das? Download, Login & Funktionen

Seit einigen Tagen werden die App-Charts von einer Anwendung mit dem Namen „RedNote“ gestürmt. Vor allem in den USA ist die App beliebt, aber auch in Deutschland macht sie es sich in den Top-10-Download-Charts bequem. Was ist RedNote?

Sucht man nach der Anwendung in den App-Stores für Android-Smartphones oder iPhones, sieht man schnell, dass es sich um einen chinesischen Vertreter handelt. Sie ist auch als „Xiaohongshu“ bekannt (auf Deutsch: „Kleines, rotes Buch“). Im Prinzip handelt es sich um eine TikTok-Alternative. Der Hersteller bezeichnet Rednote als „Lifestyle-Plattform für junge Menschen“.

Was ist RedNote? Download, Funktionen und Inhalte

Hier könnt ihr die App im App-Store und Google Play Store ansehen und gegebenenfalls herunterladen:

小红书 – 你的生活指南 Xingin

REDnote—小红书国际版 行吟信息科技(上海)有限公司

Der Aufschwung hängt mit dem drohenden Verbot von TikTok in den USA zusammen. Dort könnte die beliebte Video-App schon am 19. Januar 2025 gesperrt werden. Vor allem aus Protest, aber auch aus Suche nach einer Alternative schwingen viele Nutzer auf die RedNote-App um. Welche Funktionen bietet RedNote?

Es handelt sich um eine Social-Media-App mit den dazugehörigen Features.

mit den dazugehörigen Features. Der Fokus liegt wie bei TikTok auf der Erstellung von kurzen Videos . Auch Bilder können geteilt werden.

. Auch Bilder können geteilt werden. Zusätzlich können Nutzer Live-Streams übertragen.

übertragen. Eine Shopping-Funktion samt Reviews ist ebenfalls enthalten.

samt Reviews ist ebenfalls enthalten. Kommentare lassen sich ebenfalls verfassen.

RedNote ist kein TikTok-Klon. Stattdessen ähnelt der Funktionsumfang mehr einer Mischung aus Instagram und Pinterest. Zudem ist die App stärker auf Shopping-Bereiche fixiert. Viele Menüs und Buttons sind in englischer Sprache, allerdings gibt es hier und da auch noch fehlende Übersetzungen. Ein Login in der App ist sowohl mit der Telefonnummer als auch mit einem Google- oder Facebook-Konto möglich.

RedNote als TikTok-Alternative?

In den USA steigen viele Nutzer von TikTok auf RedNote um. Entsprechende Ankündigungen kann man bei den verschiedenen Plattformen unter Hashtags wie „#TikTokRefugees“ finden. Dabei sehen viele Nutzer den Umzug als Protestaktion, schließlich steigen sie auf ein weiteres Unternehmen aus China um.

Bislang weist die App rund 300 Millionen Nutzer auf, vor allem aus China. Ob der Zulauf aus westlichen Ländern bald größer wird, hängt vor allem von der Entscheidung ab, ob TikTok in den USA gebannt wird. Auch in der EU und somit in Deutschland steht ein TikTok-Bann zur Debatte.

