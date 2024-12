Was alles vor GTA 6 passiert, hätte sich vor 10 Jahren keiner erträumen können

Während Fans sehnsüchtig auf Grand Theft Auto 6 warten, hat sich die Welt grundlegend verändert. Ein Video-Rückblick auf die ereignisreichen Jahre seit dem Release von GTA 5 zeigt, wie lang diese Wartezeit wirklich ist.

Mehr als ein Jahrzehnt ist seit dem Release von GTA 5 vergangen – so lang, dass eine komplette Konsolengeneration übersprungen wurde. Während PlayStation 5 und Xbox Series X längst etabliert sind, warten Spieler weltweit immer noch auf den nächsten großen GTA-Titel.

Gaming-Industrie im Wandel

Die Spielebranche hat in dieser Zeit massive Umwälzungen erlebt. Microsoft entwickelte sich durch zahlreiche Übernahmen zum Gaming-Giganten: Bethesda, Blizzard, Mojang, Ninja Theory und Id Software wurden Teil des Xbox-Imperiums. Der Game Pass revolutionierte mit seinem Abo-Modell die Art, wie wir Spiele konsumieren. Und dennoch kriselt es bei Xbox.

Gleichzeitig eroberten Fortnite und Roblox die Jugendzimmer, während World of Warcraft Classic die Nostalgie seiner Fans neu entflammte. Und das sogar zweimal, immerhin gibt es jetzt schon neue Server ohne die bereits etablierten Classic-Addons.

The Last of Us hat währenddessen mehrere Remakes, Remaster, einen zweiten Teil und sogar eine sehr erfolgreiche Fernsehserie produziert. Und auch Fallout, NieR Automata, Arcane (League of Legends) und eine Realverfilmung von One Piece haben gezeigt, wie Adaptionen von Videospielen gelingen können.

Technologie und Gesellschaft

Die Welt drehte sich auch weiter: Social Media erlebte mit TikTok und Instagram Reels eine Revolution, während Twitter unter Elon Musk zu „X“ wurde. Eine globale Pandemie veränderte unseren Alltag, Donald Trump prägte zwei Amtszeiten als US-Präsident, und die EU verlor Großbritannien durch den Brexit.

Selbst die Musikwelt überraschte mit posthumen Releases von den Beatles und Mozart. Auch Linkin Park fanden nicht nur ein tragisches Ende, sondern feierten noch vor GTA 6 ihr Comeback.

Besonders bemerkenswert: Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz hat praktisch jeden Lebensbereich erreicht – ein Technologiesprung, den sich zum Release von GTA 5 kaum jemand hätte vorstellen können.

Halten wir fest: Der satirische Blick von GTA 5 auf die Welt von vor 10 Jahren wurde teilweise durch die Absurdität der Welt zwischenzeitlich eingeholt. Eine der spannendsten Fragen zu GTA 6 ist also, wie das Spiel es schaffen will, unsere Realität noch zu überspitzen.