ChatGPT erobert WhatsApp: So einfach könnt ihr jetzt loslegen

OpenAI bietet seinen Chatbot ChatGPT nun direkt über WhatsApp an. Auch in Deutschland können Nutzer mit dem Bot per Text chatten. In den USA sind sogar Telefonate möglich.

OpenAI: ChatGPT kostenlos bei WhatsApp

Ab sofort können Nutzer weltweit ChatGPT über WhatsApp erreichen. Über die Telefonnummer +1 800 242 8478 (1 800 CHAT-GPT) lässt sich der KI-Chatbot von OpenAI direkt in der Messaging-App kontaktieren. Die WhatsApp-Version des Bots bleibt textbasiert und verwendet das o1-mini-Modell, so dass weder Sprach- noch Bildfunktionen zur Verfügung stehen.

Für den Kontakt mit ChatGPT über WhatsApp ist kein OpenAI-Account erforderlich. Der Chatbot-Anbieter arbeitet aber nach eigenen Angaben bereits an einer Authentifizierungsmöglichkeit für bestehende Nutzer. Wann diese verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Neben der WhatsApp-Integration hat OpenAI in den USA auch eine Art kostenlose ChatGPT-Hotline eingerichtet. Diese ermöglicht bis zu 15 Minuten Zugang zu ChatGPT pro Anruf – und das von jedem Telefon, vom Smartphone bis zum klassischen Handy (Quelle: OpenAI).

Meta bietet parallel mit Meta AI einen eigenen KI-Chatbot in WhatsApp an, der interaktive Sprach- und Bildfunktionen beinhaltet. Allerdings ist dieser Dienst in Deutschland noch nicht verfügbar. Für OpenAI bietet sich damit die Chance, seine Position in diesem Markt zu stärken.

OpenAI: Mehr KI für alle

Während des „12 Days of OpenAI“-Livestreams gab Kevin Weil als Chief Product Officer des Unterenhmens bekannt, dass die WhatsApp-Integration und die Hotline das Ergebnis eines internen Hackathons sind. OpenAI will ChatGPT noch zugänglicher machen und arbeitet dazu an vielen an neuen Features wie der kürzlich eingeführten ChatGPT-Suche und Sora, einem Tool zur Videogenerierung.

