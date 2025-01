ChatGPT in WhatsApp nutzen & mit dem Chatbot schreiben

Der mächtige Chatbot von ChatGPT steht nicht nur im Browser zur Verfügung. Ihr könnt mit dem KI-Tool auch in WhatsApp am Smartphone plaudern. So könnt ihr euch wichtige Informationen schnell in den Messenger holen, ohne eine zusätzliche App zu installieren.

Der Umweg über WhatsApp ist eine nützliche Methode, um das geballte KI-Wissen auf das Smartphone zu holen, hat allerdings auch einige Nachteile. Ihr erreicht den Chatbot über diesen Link. Alternativ fügt ihr die Nummer zu eurer Kontaktliste hinzu und schreibt eine Nachricht: +18002428478 (1-800-CHAT-GPT). Achtet darauf, dass die US-Vorwahl ausgewählt ist.

Mit ChatGPT in WhatsApp schreiben

Ihr könnt an die Nummer eine einfache Textnachricht in deutscher Sprache schreiben und bekommt eine Antwort, wie ihr sie auch im „richtigen“ ChatGPT im Browser beziehungsweise in der App von OpenAI erhalten würdet. Es fallen keine zusätzlichen Kosten an, ihr benötigt lediglich eine Internetverbindung wie es auch bei normalen WhatsApp-Chats der Fall ist.

ChatGPT in WhatsApp mit Jinni AI

Es gibt auch einige Bots für WhatsApp, die euch ChatGPT in die Messenger-App holen. Ihr könnt dafür zum Beispiel die Anwendung „Jinni AI“ nutzen. So richtet ihr sie ein:

Öffnet die Seite für Jinni im Browser unter der Adresse askjinni.ai. Tippt auf den grünen Button „Launch WhatsApp“. Ihr werdet automatisch zu WhatsApp weitergeleitet. Fügt den Bot zu euren Kontakten hinzu, wenn ihr häufiger auf die Funktion zugreifen wollt. Jetzt könnt ihr mit dem Chatbot plaudern. Gebt in das Textfeld eine beliebige Frage oder etwas anderes ein, auf das die Künstliche Intelligenz antworten soll. Im Anschluss seht ihr die Antwort des KI-Tools im Gesprächsverlauf von WhatsApp.

Jinni AI kann kostenlos genutzt werden. Die Anzahl an Gratis-Anfragen ist aber beschränkt. Überlegt euch also gut, welchen „Wunsch“ euch Jinni erfüllen soll, falls ihr nicht das kostenpflichtige Abonnement für 5,99 US-Dollar monatlich buchen wollt.

Jinni antwortet schnell auf eure Anfragen (© GIGA)

Alternative Bots sind unter anderem MobileGPT, mit dem man auch Bilder erstellen lassen kann und WhatGPT, das unter anderem YouTube-Videos in Textform zusammenfasst.

Hinweis: Grundsätzlich sind die Chatbots für WhatsApp eine witzige Spielerei, um über den Messenger verschiedene Anfragen und kreative Ideen zu bekommen. Beachtet allerdings, dass die Bots nicht von den offiziellen Entwicklern von ChatGPT erstellt wurden. Man weiß also nicht genau, wer dahintersteckt und was mit euren WhatsApp-Kontaktdaten passieren könnte. Vermeidet es, persönliche Informationen in euren Anfragen weiterzugeben. Ob ihr für die WhatsApp-Funktionen bezahlen wollt, müsst ihr euch zudem gut überlegen. Am Smartphone könnt ihr das richtige ChatGPT von OpenAI auch kostenlos erreichen, wenn ihr den mobilen Browser nutzt. Legt ihr eine Browser-Verknüpfung auf den Home-Screen, kommt ihr dort sogar so schnell hin wie zu jeder anderen App.

