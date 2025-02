Android 16: Google zwingt Apps eine nützliche Funktion auf

Viele Apps bieten mittlerweile einen Dark Mode an – aber noch lange nicht alle. Mit Android 16 könnte sich das ändern: Eine neue Option soll dafür sorgen, dass auch Apps ohne eigene Dark-Theme-Unterstützung dunkel dargestellt werden. Google will viele einfach dazu zwingen.

Android 16: Dark-Mode-Zwang für Apps kommt

Seit einiger Zeit testet Google eine Funktion, die Apps automatisch um einen Dark Mode erweitert, auch wenn sie selbst keinen eigenen dunklen Modus mitbringen. In der ersten Beta von Android 16 hat Google den Namen und den Ort der Funktion geändert. Das deutet stark darauf hin, dass der Dark-Mode-Zwang weiterentwickelt und tatsächlich ein fester Bestandteil von Android 16 wird (Quelle: Android Authority).

Gleichzeitig rudert Google aber auch etwas zurück: Hieß die Funktion bisher „Alle Apps dunkel schalten“, ist in der Android-Beta nur noch von „Mehr Apps dunkel schalten“ die Rede. Außerdem ist sie nicht mehr in den Bedienungshilfen zu finden, sondern in den Display-Einstellungen. Die Beschreibung wurde ebenfalls überarbeitet. Jetzt heißt es, die Funktion „wandelt helle Apps automatisch in den dunklen Modus um“.

Android 16: Dark Mode für fast alle Apps

Sollte Google die Funktion wie erwartet in der finalen Version von Android 16 freischalten, könnten zahlreiche Apps, die bisher nur einen hellen nativen Modus haben – darunter Fitbit, PayPal und Amazon – endlich auch dunkel genutzt werden.

Das würde nicht nur die Augen schonen, sondern auch den Akkuverbrauch von OLED- oder AMOLED-Displays senken, da schwarze Pixel nicht aktiv beleuchtet werden müssen. Außerdem empfinden viele Nutzer dunkle Designs als moderner und angenehmer, insbesondere bei häufig genutzten Apps. Ob die Funktion tatsächlich mit dem finalen Android-16-Update kommt oder doch erst zu einem späteren Zeitpunkt freigeschaltet wird, ist allerdings noch unklar.

Das hat sich beim aktuellen Android 15 alles geändert:

