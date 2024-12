Zigarettenautomaten in der Nähe: Standort mit Maps finden

Ihr seid neu in einer Stadt oder vor Kurzem umgezogen und sucht einen Zigarettenautomaten in eurer Nähe? Statt planlos durch die Straßen zu laufen, könnt ihr einfach euer Smartphone nutzen, um euch die Standorte der Automaten anzeigen zu lassen.

Für Android-Smartphones gibt es Apps, die euch Standorte von Zigarettenautomaten anzeigen. So könnt ihr euch mit den Glimmstängeln versorgen, wenn die Schachtel mal wieder leer, der Supermarkt geschlossen und die Tankstelle zu weit entfernt ist.

Zigarettenautomat in der Nähe finden per App

Google Maps zeigt zwar viele interessante Orte in der Nähe an, bei Zigarettenautomaten ist die Übersicht aber relativ klein. Für die Schnelle könnt ihr euer Glück beim Kartenwerk von Google versuchen und einfach den entsprechenden Begriff in die Suchleiste eingeben, um Standorte angezeigt zu bekommen. Damit ihr Automaten in eurer Umgebung angezeigt bekommt, sollte die Standortermittlung sowie das GPS-Signal beim Smartphone aktiviert sein.

Android-Nutzer können zudem die Apps „Box Locator“ oder „Zigarettenautomat Finden“ installieren.

Erstere zeigt Automaten verschiedener Art auf einer Karte an. Neben Zigarettenautomaten gibt es hier auch Standorte von DHL-Packstationen oder Briefkästen, aber auch von Snack- und Getränkeautomaten. Mit dem entsprechenden Filter bekommt ihr den gesuchten Automaten schnell auf einer Karte angezeigt. Die Daten werden von anderen Nutzern über Openstreetmap in der Datenbank eingetragen.

Die zweite App zeigt lediglich Zigarettenautomaten in der Nähe. Beachtet bei beiden Apps, dass die Angaben auf Nutzerdaten basieren und Automaten in der Zwischenzeit entfernt worden sein könnten.

Zigarettenautomaten in der Nähe: App für iPhone?

iPhone-Nutzer finden aktuell keine App zum Anzeigen entsprechender Automaten im App-Store. Es gab früher einige Apps wie den „Zigarettenautomaten-Finder“, die Anwendungen wurden aber inzwischen aus dem App-Store entfernt. Mit zukünftigen iOS-Versionen soll es auch die Möglichkeit geben, auf alternative App-Quellen auf dem iPhone zuzugreifen. Eventuell wird man entsprechende Anwendungen darüber finden können.

Hinweis: Rauchen ist tödlich. Wer keine Lust hat, andauernd Zigarettenautomaten suchen zu müssen und seine Gesundheit schonen will, kann vielleicht mithilfe von Büchern oder Apps versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören.

