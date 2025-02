Achtung, iPhone-Nutzer: Apple will künftig monatlich Geld von euch

Wer im Apple Store vor Ort sein iPhone kauft, muss sich wohl schon bald auf eine wichtige Änderung gefasst machen. Möchte man nämlich AppleCare+ dazu erwerben, so wird dies dann nur noch im Abo möglich sein. Wer dies nicht möchte, für den gibt es nur einen Ausweg.

AppleCare+ für iPhone und Co. im Apple Store nur noch im Monats-Abo

Bisher können die erweiterten Garantie- und technischen Supportpläne für Apples Hardware wahlweise einmalig für zwei beziehungsweise drei Jahre gekauft oder monatlich im Abo bezogen werden. Dies soll sich aber bereits im Laufe der Woche ändern. Apple-Insider Mark Gurman will nämlich gehört haben, dass AppleCare+ in Apples Ladengeschäften nur noch als monatliches Abo angeboten werden soll (Quelle: Mark Gurman via X, ehemals Twitter).

Die Idee dahinter leuchtet ein. Bei einem monatlichen Abo bindet der Hersteller die Kundschaft stärker an sich, was am Ende dazu beiträgt, die Dienstleistungseinnahmen des Unternehmens langfristig zu steigern.

Besonders perfide: Zahlen Kundinnen und Kunden monatlich für AppleCare+, wird es letztlich nach zwei beziehungsweise drei Jahren teurer. Ein Beispiel: Für das iPhone 16 kostet AppleCare+ hierzulande im Monat 8,99 Euro. Macht für zwei Jahre (24 Monate) einen Betrag von 215,76 Euro. Entscheidet man sich jedoch gleich für den Zweijahresplan, werden nur 169 Euro fällig. Bei einem monatlichen Abo hätte man also über 46 Euro draufgezahlt.

AppleCare+ gibt es natürlich nicht nur fürs iPhone. Der Schutzplan steht ebenso für Mac, iPad, Apple Watch, Apple Vision Pro, Displays, Kopfhörer, Apple TV und Lautsprecher zur Verfügung.

Der Ausweg: Apples Onlineshop

Wer auch zukünftig lieber AppleCare+ im Paket für zwei oder drei Jahre im Voraus bezahlen möchte, für den gibt es dann nur noch einen Ausweg. Statt den Schutzplan im Apple Store vor Ort zu kaufen, bleibt dann nur noch der Weg über Apples Onlineshop. Dort soll AppleCare+ vorerst auch weiterhin zum einmaligen Kauf angeboten werden.

Unklar bleibt zum jetzigen Zeitpunkt noch, ob Apple diese Änderung auf die USA beschränkt oder ob Kundinnen und Kunden sich darauf auch weltweit einstellen müssen. Der Erfahrung nach dürften derartige Anpassungen aber früher oder später überall ausgerollt werden.

