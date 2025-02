Huawei entwickelt eine Smartwatch, die es in der Form noch nie gab

Huawei bietet sehr viele starke Smartwatches an, die nicht nur mit einer tollen Optik und einem großen Funktionsumfang punkten, sondern auch eine sehr lange Laufzeit bieten. Bald könnte ein neues Feature hinzukommen, wodurch sich die Benutzung grundlegend ändern würde.

Huawei entwickelt Smartwatch mit 3D-Fingerabdrucksensor

Ein neues Patent von Huawei enthüllt einen 3D-Fingerabdrucksensor für Smartwatches, den es so noch nicht gab. Die innovative Technologie verwandelt das gesamte Display in einen multifunktionalen Sensor und ermöglicht eine intuitive Steuerung durch verschiedene Fingergesten.

Die patentierte Technologie ermöglicht es, das komplette Display einer Smartwatch als Fingerabdrucksensor zu nutzen. Der Sensor erfasst dabei den Fingerabdruck in 3D und kann verschiedenen Fingern unterschiedliche Funktionen zuweisen. So könnte beispielsweise der Daumen direkt das Sport-Tracking starten, während der Zeigefinger Anrufe initiiert und der Mittelfinger einen Timer startet. Die Möglichkeiten wären vielfältig und jeder könnte sie individuell festlegen (Quelle: mysmartprice).

Ein weiteres Highlight wäre die ausgeklügelte Gestensteuerung. Durch einfaches Drehen des aufgelegten Fingers im oder gegen den Uhrzeigersinn lassen sich Parameter wie Lautstärke oder Displayhelligkeit stufenlos regulieren. Diese intuitive Bedienung könnte den Umgang mit Smartwatches deutlich vereinfachen und neue Interaktionsmöglichkeiten erschließen.

Bisher nur ein Patent von Huawei

Auch wenn das Patent vielversprechend klingt, ist der Weg zur Marktreife noch ungewiss. Die technischen Herausforderungen bei der Implementierung eines solchen 3D-Fingerabdrucksensors in ein kompaktes Smartwatch-Gehäuse sind beträchtlich. Dennoch zeigt Huawei mit diesem Patent eindrucksvoll, wie die Zukunft der Smartwatch-Bedienung aussehen könnte.

Huawei hat in der Vergangenheit schon bewiesen, dass das chinesische Unternehmen gewillt ist, technologisch alles zu geben, um der Konkurrenz voraus zu sein. Es wäre also nicht undenkbar, dass diese Technologie irgendwann in einer Smartwatch steckt.

Huawei hat schon wildere Dinge in einer Smartwatch umgesetzt:

