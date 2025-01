DeepSeek und Huawei: Das verbindet die China-KI mit dem Smartphone-Hersteller

Ein chinesisches KI-Modell mischt weiterhin den globalen KI-Markt auf. DeepSeek hat sich in vielen Ländern an die Spitze der App-Store-Charts gesetzt und ChatGPT verdrängt. Bisher war unklar, auf welchen Chips DeepSeek läuft. Dieses Rätsel wurde nun gelöst und bringt einen alten Bekannten ins Rampenlicht. Chinas wachsende technologische Unabhängigkeit von US-Hardware wird damit umso deutlicher.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

DeepSeek setzt auf Huawei-Chips

DeepSeek präsentiert sich als kostengünstigere Alternative zu US-amerikanischen KI-Modellen von OpenAI, Meta oder Google. Während diese Unternehmen Milliarden von US-Dollar ausgeben, soll die China-KI für nur 6 Millionen US-Dollar entwickelt worden sein. Nun wurde ein weiteres wichtiges Detail enthüllt. DeepSeek läuft auf Huawei-Chips.

Anzeige

Während das Training des KI-Systems noch auf Nvidia-Hardware (H800) erfolgte, setzt das Unternehmen für den eigentlichen Betrieb, die sogenannte Inferenz, auf den Ascend-910C-Chip von Huawei. Diese Entscheidung markiert einen wichtigen Meilenstein für Chinas Tech-Industrie, denn es sind keine Chips aus dem Ausland nötig, um unglaublich leistungsstarke KI auszuführen.

Der aktuelle Ascend-910C-Chip von Huawei hat allerdings noch Einschränkungen. Seine Leistung reicht für das Training von KI-Modellen nicht aus. Huawei soll aber bereits an einer Lösung arbeiten. Der kommende 920C-Chip soll in direkter Konkurrenz zu Nvidias Spitzenmodell, dem Blackwell B200, antreten. Damit könnte China auch beim KI-Training unabhängiger von US-Technologie werden. Das dürfte Nvida und die KI-Branche in den USA weiter unter Druck setzen.

Anzeige

DeepSeek ist nur der Anfang

Die Erfolgsgeschichte des neuen ChatGPT-Konkurrenten ist bemerkenswert. Als Open-Source-Chatbot gestartet, dominiert DeepSeek inzwischen die App-Stores in über 50 Ländern. Diese Entwicklung zeigt, dass China im Bereich der Künstlichen Intelligenz zunehmend auf Augenhöhe mit den USA agiert. Das gilt sowohl im Bereich der Software, als auch bald im Bereich der Hardware.

Anzeige

DeepSeek dürfte dabei nur der Anfang sein, andere Großkonzerne in China wollen bald auch eigene KIs veröffentlichen. Die US-Konzerne müssen sich also warm anziehen.

Gefühlt steckt mittlerweile überall KI drin:

KI-Marketing in a Nutshell Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.