iPhone SE 4: Apple entscheidet sich doch noch für modernere Technik

Bereits in diesem Frühjahr will Apple ein neues Handy präsentieren. Trotz einer geschäftstüchtigen Gerüchteküche bleiben noch Fragen zum iPhone SE 4 offen. Zum Beispiel: Welcher Chip steckt im neuen Budget-Smartphone? Darauf gibt es nun endlich eine erfreuliche Antwort.

iPhone SE 4 doch mit A18 statt A17 Pro

Das veraltete iPhone SE der dritten Generation musste Apple bereits Ende letzten Jahres aus dem Verkehr ziehen. Doch das iPhone SE 4 steht bei Apple bekanntlich schon in den Startlöchern, und vieles ist zum neuen günstigen Handy bereits bekannt. Allerdings gibt es noch immer Diskussionsbedarf.

Ein Teil der Gerüchteküche sagte beispielsweise den Einsatz des Apple-A17-Pro-Chips voraus. Den stellte Apple bereits vor zwei Jahren vor. Andere Insider hingegen vertrauen eher auf den Einsatz des Apple A18 aus dem aktuellen iPhone 16. Für welchen Chip wird sich Apple letztlich entscheiden?

Momentan stehen die Zeichen deutlich auf den A18. Diese Information stammt von einem privaten, anonym bleibenden X-Account (ehemals Twitter) mit guter Erfolgsbilanz (Quelle: MacRumors). Die Quelle sagt voraus, dass das neue iPhone SE mit einem Chip mit der Kennung T8140 ausgestattet sein wird. Dieser Code wird bei Apple sowohl für die A18- als auch für die A18-Pro-Chips verwendet. Da das iPhone SE als Einstiegsgerät sicherlich keinen Pro-Chip erhalten wird, bleibt am Ende nur der A18 als logische Erklärung übrig.

Damit entscheidet sich Apple also doch noch für die modernere Technik. Einen großen Unterschied dürfte dies für die Kundinnen und Kunden jedoch nicht machen, denn sowohl der A17 Pro als auch der A18 sind schnell genug für Apples KI. Dank der aktuellen Chips und 8 GB Arbeitsspeicher ist die Kompatibilität zu Apple Intelligence so oder so garantiert.

Bestätigt wird ferner von der Quelle der bereits zuvor bekannt gewordene Release-Zeitraum. So soll das iPhone SE 4 definitiv mit iOS 18.3 ausgeliefert und noch vor der Veröffentlichung von iOS 18.4 vorgestellt werden. Das Update auf iOS 18.3 wird gegenwärtig für die kommende Woche erwartet, iOS 18.4 dürfte im März oder spätestens April fertiggestellt sein. Ergo: Allerspätestens im April sehen wir dann auch das iPhone SE der vierten Generation.

Letzte Gerüchte zum iPhone SE 4

Übrigens: Die letzten Gerüchte sagen für das iPhone SE 4 eine Dynamic Island im Display statt einer Kerbe (Notch) voraus. Verzichten müssen Kundinnen und Kunden dafür auf die Aktionstaste und die neuerliche Kamerasteuerung aus dem iPhone 16. Immerhin wird sich das kommende iPhone SE den Chip mit Apples aktuellem iPhone teilen.

Im iPhone 16 steckt er schon, der A18 von Apple:

Das ist das iPhone 16 von Apple.

